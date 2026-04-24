¿Saldrás de casa este viernes? Piénsalo dos veces antes de olvidar tu botella de agua o el paraguas. Hoy, el clima en México nos pondrá a prueba con un cóctel de calor extremo de hasta 45 °C y lluvias sorpresa que podrían arruinar tus planes del fin de semana.

De acuerdo con el reporte más reciente emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este 24 de abril de 2026 viviremos contrastes drásticos en el territorio. Mientras unos sudarán la gota gorda bajo el sol, otros tendrán que sacar el impermeable para protegerse de los chubascos.

El termómetro no da tregua: Calor extremo en el país

La principal culpable de este bochorno generalizado es una circulación anticiclónica posicionada en los niveles medios de la atmósfera. Este fenómeno meteorológico mantendrá una sofocante onda de calor sobre gran parte del territorio nacional , elevando las temperaturas a niveles que pueden resultar peligrosos para la salud.

Si resides en Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Morelos, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Campeche o Yucatán, prepárate para sudar . La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierte de manera urgente que los termómetros en estas entidades podrían rebasar fácilmente los 40 °C, llegando incluso a los 45 °C durante las horas de mayor radiación solar.

Para nuestra región occidente, el panorama no es nada distinto ni alentador. En Jalisco, especialmente en las zonas sur y suroeste, el calor será verdaderamente implacable; aquí en Guadalajara, te recomendamos encarecidamente evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Lluvias y vientos fuertes: El otro lado de la moneda

Pero no todo en el pronóstico es sol radiante y altas temperaturas asfixiantes. El ingreso constante de aire húmedo proveniente del Océano Pacífico y el Golfo de México, combinado con canales de baja presión en el interior, traerá precipitaciones importantes que refrescarán algunas zonas.

Los meteorólogos esperan intervalos de chubascos considerables en estados como Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas . Además, se registrarán lluvias aisladas en la Ciudad de México, el Estado de México, Michoacán, Morelos, Tlaxcala y varios puntos de la Península de Yucatán a lo largo del día .

Por si fuera poco, una línea seca extendida en el noreste de la República provocará rachas de viento que alcanzarán hasta los 50 km/h. Entidades como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas sentirán estas fuertes ráfagas, las cuales podrían venir acompañadas de molestas tolvaneras en las carreteras.

Adiós al Frente Frío 46 y recomendaciones clave para hoy

La buena noticia para los más friolentos es que el frente frío 46 finalmente se disipará por completo durante este viernes . Este sistema frontal dejará de afectar a México de forma definitiva, cediendo el paso a las condiciones primaverales y preveraniegas que ya dominan el ambiente.

Ante esta verdadera montaña rusa climática que experimentaremos hoy, resulta vital tomar precauciones inmediatas. Aquí te dejamos una lista de tips rápidos y efectivos para sobrevivir al clima extremo sin contratiempos ni riesgos para tu bienestar físico durante esta jornada de contrastes:

• Mantente hidratado bebiendo al menos dos litros de agua.

• Usa protector solar de amplio espectro y ropa ligera de colores claros.

• Carga un paraguas o impermeable si vives en el centro o sur del país.

• Evita realizar actividades físicas intensas al aire libre durante el mediodía.

Mantente siempre informado a través de los canales oficiales y no dejes que los drásticos cambios de clima te tomen por sorpresa. En El Informador seguiremos actualizando minuto a minuto cualquier modificación que reporte la autoridad meteorológica para que planifiques tu fin de semana con total seguridad.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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