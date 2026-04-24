Tlaquepaque entrega tarjetas y apoyos a seis mil personas en jornada masiva

El Gobierno de Tlaquepaque encabezó la entrega a seis mil personas de tarjetas y mochilas correspondientes a los programas de Bienestar. La entrega se realizó en la Unidad Deportiva Valentín Gómez Farías, en un ambiente cálido y vibrante donde familias enteras se congregaron para recibir los apoyos.

La alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, destacó que este año el programa alcanza a 100 mil personas y cuenta con financiamiento 100% municipal . Subrayó que este esfuerzo refleja el compromiso de su administración por fortalecer el tejido social y ampliar las oportunidades para quienes más lo necesitan.

Entre las familias beneficiadas se encuentran programas como Raíces de Esperanza, Aprendiendo con Bienestar, Mujeres Líderes de la Esperanza y Bienestar Incluyente.

Apoyos directos y sin intermediarios

Durante su mensaje, la Presidenta municipal señaló que el bienestar es el eje que impulsa a su gobierno y recalcó que los apoyos llegan de manera directa: sin intermediarios, sin burocracia y con la honestidad como principio fundamental.

Afirmó que cada tarjeta entregada representa no solo un recurso económico, sino una oportunidad real para mejorar la calidad de vida de las familias. Además, reiteró que estos resultados son producto de un manejo responsable de los recursos públicos, bajo la premisa de que “el dinero del pueblo regresa al pueblo”.

CORTESÍA

Laura Imelda Pérez informó que para 2026 los programas de Bienestar Tlaquepaque estarán respaldados por una inversión cercana a los 200 millones de pesos y aseguró que los apoyos crecerán no solo en alcance, sino también en frecuencia, al entregarse ahora en cinco bimestres durante el año.

Más beneficiarios y expansión de programas

En esta jornada se distribuirán nueve mil 967 tarjetas, de las cuales dos mil 969 son para nuevos beneficiarios, junto con mochilas y útiles escolares que, además de apoyar la economía familiar, representan un impulso al desarrollo educativo de niñas y niños.

CORTESÍA

El programa Mujeres Líderes de Esperanza rebasó sus propias metas al sumar a mil 819 nuevas jefas de familia, alcanzando más de siete mil mujeres con un apoyo bimestral de dos mil 500 pesos, fortaleciendo su autonomía económica y la estabilidad de sus hogares.

Inclusión social y apoyo a sectores vulnerables

A la par, el programa Bienestar Incluyente abrió mil 70 nuevos espacios, llegando a dos mil 479 personas con discapacidad permanente, mientras que Raíces de Esperanza beneficia a 349 artesanas y artesanos con un apoyo único de 18 mil pesos, contribuyendo a preservar tradiciones y fortalecer sus actividades productivas.

Por su parte, la delegada del Gobierno de México de los Programas de Bienestar en Jalisco, Katia Meave Fermiza, reconoció que Tlaquepaque se suma a la estrategia nacional para combatir la pobreza y la desigualdad, destacando que el municipio demuestra que cuando los recursos se entregan de manera directa, se generan cambios reales en la vida de las personas.

CORTESÍA

El evento concluyó en un ambiente de identidad y orgullo colectivo, reafirmando que el bienestar en Tlaquepaque no es solo un programa social, sino una causa compartida orientada a llevar oportunidades a cada hogar.

EE