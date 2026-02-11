Miércoles, 11 de Febrero 2026

Estos son los mejores estudios de pilates en Guadalajara, según Google

La popularidad del pilates en la ciudad tapatía ha ido en aumento al tratarse de un método de acondicionamiento físico y de relajación mental

 

El pilates fue creado a principios del siglo XX por Joseph Hubertus Pilates, quien combinó conocimientos de gimnasia, yoga, fisioterapia y artes marciales. ESPECIAL

En la ciudad tapatía hay un creciente interés por el pilates, una disciplina que mejora la postura y reduce el estrés, sin embargo, de los diversos estudios y centros especializados, ¿cuáles son los más recomendados según usuarios en Google?

Las instituciones de salud y especialista repiten hasta el cansancio el eslogan “ejercítate 30 minutos al día". Lo cierto es que hay disciplinas físicas que las personas prefieren debido a que son de menor impacto articular.

Tal es el caso del pilates, cuya popularidad ha ido en aumento gracias a que es un método gentil de acondicionamiento físico y mental que se centra en el fortalecimiento del cuerpo desde el centro o "core": la zona abdominal, lumbar y pélvica.

Fue creado a principios del siglo XX por Joseph Hubertus Pilates, quien combinó conocimientos de gimnasia, yoga, fisioterapia y artes marciales para desarrollar un sistema de ejercicios que promoviera una forma física integral y consciente. Uno de los principios fundamentales del Pilates es el control del movimiento.

Los mejores estudios de pilates, según reseñas de Google

1. Río Pilates Studio
Calificación en Google: 5.0 estrellas 

Localizado en Av. Río Nilo 3203 (Planta Alta), Jardines de la Paz, el estudio destaca por su enfoque en el Pilates Reformer, la accesibilidad en sus precios y sus profesoras sumamente cualificadas. Algunas usuarias destacaron: “son súper amables y aceptan perritos.”

2. Pilates Teaser Guadalajara
Calificación en Google: 5.0 estrellas 

Con sede en C. Mago de Oz 1‑4C, este espacio es valorado por su ambiente acogedor y personal capacitados, ideal para fortalecer cuerpo y mente.

3. Vive Pilates
Calificación en Google: 5.0 estrellas 

Ubicado en C. Prado Taracena 11A, ofrece un enfoque personalizado con clases grupales e individuales, destacando por su enfoque en postura y flexibilidad.

4. Espacio Esencial Yoga y Pilates
Calificación en Google: 4.9 estrellas 

Situado en Av. del Ejército 9, este centro combina pilates y yoga en un entorno orientado al bienestar integral, con atención muy bien valorada.

5. Fisioterapia y Pilates Raquel Prieto
Calificación en Google: 4.3 estrellas 

Con dirección en C. la Luna 6, Local 2, ofrece pilates con un enfoque terapéutico y atención personalizada, ideal para quienes buscan mejorar su salud física en un entorno profesional.

