Estos son los mejores estudios de pilates en Guadalajara, según Google

En la ciudad tapatía hay un creciente interés por el pilates, una disciplina que mejora la postura y reduce el estrés, sin embargo, de los diversos estudios y centros especializados, ¿cuáles son los más recomendados según usuarios en Google?

Las instituciones de salud y especialista repiten hasta el cansancio el eslogan “ejercítate 30 minutos al día". Lo cierto es que hay disciplinas físicas que las personas prefieren debido a que son de menor impacto articular.

Tal es el caso del pilates, cuya popularidad ha ido en aumento gracias a que es un método gentil de acondicionamiento físico y mental que se centra en el fortalecimiento del cuerpo desde el centro o "core": la zona abdominal, lumbar y pélvica.

Fue creado a principios del siglo XX por Joseph Hubertus Pilates, quien combinó conocimientos de gimnasia, yoga, fisioterapia y artes marciales para desarrollar un sistema de ejercicios que promoviera una forma física integral y consciente. Uno de los principios fundamentales del Pilates es el control del movimiento.

Los mejores estudios de pilates, según reseñas de Google

1. Río Pilates Studio

Calificación en Google: 5.0 estrellas

Localizado en Av. Río Nilo 3203 (Planta Alta), Jardines de la Paz, el estudio destaca por su enfoque en el Pilates Reformer, la accesibilidad en sus precios y sus profesoras sumamente cualificadas. Algunas usuarias destacaron: “son súper amables y aceptan perritos.”

2. Pilates Teaser Guadalajara

Calificación en Google: 5.0 estrellas

Con sede en C. Mago de Oz 1‑4C, este espacio es valorado por su ambiente acogedor y personal capacitados, ideal para fortalecer cuerpo y mente.

3. Vive Pilates

Calificación en Google: 5.0 estrellas

Ubicado en C. Prado Taracena 11A, ofrece un enfoque personalizado con clases grupales e individuales, destacando por su enfoque en postura y flexibilidad.

4. Espacio Esencial Yoga y Pilates

Calificación en Google: 4.9 estrellas

Situado en Av. del Ejército 9, este centro combina pilates y yoga en un entorno orientado al bienestar integral, con atención muy bien valorada.

5. Fisioterapia y Pilates Raquel Prieto

Calificación en Google: 4.3 estrellas

Con dirección en C. la Luna 6, Local 2, ofrece pilates con un enfoque terapéutico y atención personalizada, ideal para quienes buscan mejorar su salud física en un entorno profesional.

