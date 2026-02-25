Eclipse lunar total 2026: ¿cuál es el mejor lugar en Guadalajara para verlo?

México será uno de los países desde donde podrá apreciarse el eclipse lunar total programado para el 3 de marzo de 2026. El calendario astronómico difundido por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) indica que el fenómeno será visible en gran parte del continente americano y podrá observarse a simple vista si las condiciones meteorológicas son favorables.

Un eclipse lunar total se presenta cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. Durante la etapa conocida como totalidad, la Luna puede adquirir un tono rojizo debido a la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a su superficie.

Visibilidad en territorio mexicano

El evento podrá contemplarse en todo el país (centro, norte, occidente, sur y la Península de Yucatán) durante la noche del 3 de marzo y la madrugada del 4 de marzo de 2026, siempre que el cielo permanezca despejado.

Según proyecciones astronómicas, la fase de totalidad ocurrirá en horas de la madrugada, lo que permitirá su observación en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Puebla y Tijuana, entre otras localidades.

La NASA informó que, además de México, el eclipse será perceptible en diversas regiones del continente americano y en otras partes del mundo, dependiendo de la ubicación geográfica y el huso horario.

Recomendaciones para observarlo

En sus guías oficiales, la NASA precisa que no se requiere equipo especial para mirar un eclipse lunar total. El fenómeno puede apreciarse sin protección ocular, aunque el uso de instrumentos ópticos es opcional.

El organismo sugiere elegir un sitio con cielo despejado y baja contaminación lumínica para distinguir mejor las distintas etapas del eclipse. Espacios alejados de luces intensas facilitan la observación, especialmente durante la totalidad.

En el mismo sentido, la Agencia Espacial Canadiense (CSA) señala que un entorno oscuro permite notar con mayor claridad los cambios graduales en la iluminación de la Luna conforme avanza el evento.

La NASA explica que binoculares o telescopios pequeños pueden ayudar a apreciar con mayor detalle la superficie lunar cuando su brillo disminuye durante las fases parcial y total. Sin embargo, recalca que estos dispositivos no son indispensables.

La Agencia Espacial Canadiense coincide en que los instrumentos ópticos mejoran la definición de los contrastes en la superficie. Observatorios universitarios aconsejan colocarlos sobre un tripié para mantener estabilidad durante periodos prolongados de observación.

Especialistas en astronomía también recomiendan permitir que la vista se adapte a la oscuridad durante varios minutos antes de comenzar una observación más detallada.

Preparativos previos

Instituciones académicas sugieren consultar el pronóstico del tiempo en los días anteriores para confirmar que habrá condiciones favorables. También aconsejan verificar con anticipación los horarios locales de cada fase del eclipse para planificar mejor la experiencia.

Los eclipses lunares totales solo ocurren cuando la Luna está en fase llena y se produce una alineación entre el Sol, la Tierra y el satélite natural. Las agencias espaciales y museos científicos coinciden en que no se requieren medidas especiales de protección visual.

Dónde verlo en Jalisco

En el caso de Jalisco, algunas recomendaciones para disfrutar el fenómeno incluyen observarlo desde espacios abiertos como el Bosque de la Primavera, el municipio de Tapalpa, el Cerro de la Reina en Tonalá o desde balcones y terrazas en Guadalajara.

Debido al horario en que se desarrollará el eclipse, se informó que el Planetario Lunaria y el Instituto de Astronomía y Meteorología no estarán disponibles para la observación directa, aunque sí organizarán actividades informativas relacionadas con el acontecimiento astronómico.

