Protección Civil atiende incendio activo en Tapalpa

Elementos estatales y federales trabajan en combatir un incendio forestal registrado en el paraje El Carrizal del municipio de Tapalpa. El fuego se encuentra ubicado en una zona boscosa a seis kilómetros de la cabecera municipal.

En el combate al fuego participan 28 integrantes de la brigada JIMAL-CONAFOR y de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, quienes buscan contener el avance del fuego y evitar una propagación a otras zonas del área boscosa.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, ni se ha informado la extensión afectada por las llamas.

En ese sentido, Protección Civil Jalisco pidió a la población interesada en el suceso a mantenerse informada a través de medios oficiales y consultar la aplicación Jalisco Alerta para recibir actualizaciones. De igual manera, los elementos continuarán trabajando en contener el fuego. Para habitantes del municipio, se solicita evitar la zona y atender las indicaciones del personal desplegado en sitio.

OB