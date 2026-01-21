Miércoles, 21 de Enero 2026

Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Estas son las ofertas de hoy 21 de enero

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer para el día de hoy

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Conoce todos los descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para hoy 21 de enero. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta tercera semana de enero de 2026, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 21 de enero de 2026 con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 14 de enero por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

  • Jitomate Saladet $12.50 kg.
  • Lechuga Romana $12.50 pza.
  • Cebolla Blanca $19.90 kg.
  • Piña Miel $19.90 kg.
  • Sandía Charleston a $15.90 pesos por kilo
  • Pepino $21.90 pesos por kilo
  • Plátano Tabasco $24.90 pesos por kilo
  • Jícama a $29.90 pesos por kilo
  • Melón chino a $29.90 pesos por kilo
  • Guayaba a $49.90 pesos por kilo
  • Uva blanca sin semilla a $129 pesos por kilo
  • Toronja Sangría a $29.90 pesos por kilo
  • Plátano macho a $42.90 pesos por kilo
  • Mamey a $42.90 pesos por kilo
  • Nopales a $29.90 pesos por kilo
  • Papa blanca a $32.90 pesos por kilo
  • Limón agrio con semilla a $36.90 pesos por kilo
  • Aguacate hass a $49.90 pesos por kilo
  • Brócoli a $34.90 pesos por kilo
  • Calabaza italiana a $49.90 pesos por kilo
  • Chayote a $34.90 pesos por kilo
  • Berenjena a $29.90 pesos por kilo
  • Chile serrano a $29.90 pesos por kilo
  • Jitomate bola a $32.90 pesos por kilo
  • Chile poblano a $59.90 pesos por kilo
  • Pimiento semáforo por pieza a $39.90 pesos
  • Zanahoria a $16.90 pesos por kilo
  • Naranja valencia a $19.90 pesos por kilo
  • Pera de Anjou a $39.90 pesos por kilo
  • Papaya maradol a $39.90 pesos por kilo
  • Nectarina a $49.90 pesos por kilo
  • Fresa a $49.90 pesos por kilo

Carnes, pollos y pescados

  • Molida de res 80/20 a $214.70 pesos el kilo
  • Pechuga de pollo con hueso sin piel a $145.70 pesos por kilo
  • Camarón chico sin cabeza  $279 pesos por kilo
  • Pechuga de pavo extrafina sabori por pieza a $90 pesos

