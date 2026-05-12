La propuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de anticipar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 fue el epicentro de una gran controversia en los últimos días. Ante las críticas de padres de familia y especialistas en educación, ayer se determinó respetar el calendario original establecido al inicio del ciclo; sin embargo, en el caso de Jalisco se contemplan algunos ajustes debido a la realización del Mundial de Futbol.

Tras la reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) celebrada el día de ayer, las autoridades educativas del estado decidieron mantener el calendario publicado en el Periódico Oﬁcial El Estado de Jalisco, el 21 de abril, para el cierre del ciclo en escuelas de Educación Básica.

Dicho calendario contiene los ajustes para atender las necesidades de movilidad y seguridad derivadas del Mundial de Futbol 2026.

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¿Cuál es el último día de clases en Jalisco?

El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla que el ciclo escolar a nivel federal termine el miércoles 15 de julio. Sin embargo, en el caso de Jalisco, el último día de clases ordinarias será el martes 30 de junio.

Los quince días posteriores, es decir, del 1 al 15 de julio, se dedicarán a la regularización de alumnos que así lo requieran, además de que los docentes realizarán los procesos pertinentes para el cierre del ciclo.

El 1 de julio se llevará a cabo la última sesión del Consejo Técnico Escolar, y el 2 y 3 de julio se desarrollará el taller intensivo para el personal docente.

¿Se suspenden las clases en Jalisco por el Mundial 2026?

El Estadio AKRON albergará cuatro partidos de la justa mundialista, correspondientes a la fase de grupos. Destaca el segundo partido de la Selección Mexicana contra Corea del Sur, programado para el jueves 18 de junio.

En esta sede también se disputará el partido entre la República de Corea y la República Checa, el jueves 11 de junio. A estos se suma el Colombia vs. la República Democrática del Congo, el 23 de junio, y el partido Uruguay contra España, el viernes 26 de junio.

En este contexto, se informó que durante estas jornadas las actividades educativas se llevarán a cabo a distancia.

El 11 de junio, con motivo del partido inaugural de la justa mundialista entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, la modalidad virtual se implementará en todo el estado.

El 18, 23 y 26 de junio la medida aplicará de forma exclusiva en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), con el objetivo de facilitar los operativos de movilidad y seguridad.

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MB

