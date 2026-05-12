Después de varios días de dudas, propuestas y versiones sobre un posible cambio en el calendario escolar, finalmente ya hay una respuesta oficial. La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó qué pasará con el cierre del ciclo escolar 2025-2026, una decisión que también aplica para Jalisco y que interesa especialmente a madres, padres y tutores que buscan conocer cuándo comenzarán las vacaciones de verano para estudiantes de educación básica.

El titular de la dependencia, Mario Delgado, informó que el Calendario Escolar 2025-2026 se mantiene sin cambios en todo el país. Con ello, queda descartada de manera oficial la propuesta anunciada el pasado jueves que planteaba adelantar el inicio del receso de verano.

¿Por qué la SEP dio marcha atrás al cambio de calendario?

La semana pasada se planteó la posibilidad de concluir las clases el 5 de junio. Las razones principales eran el calor en diversas regiones del país y la compleja logística de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sin embargo, durante la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), celebrada ayer lunes 11 de mayo, las autoridades evaluaron los impactos reales de esta medida.

Se concluyó que un recorte de ese tipo, pues sería de varias semanas, afectaría el aprendizaje de los estudiantes. Además, Mario Delgado reconoció que un adelanto de vacaciones tendría impactos directos sobre las familias mexicanas.

Vale la pena mencionar que la decisión fue tomada tras una sesión de más de cinco horas entre las autoridades federales y los titulares de Educación de los 32 estados del país.

La fecha oficial: ¿Cuándo salen de vacaciones en Jalisco?

Con la cancelación del ajuste, la fecha oficial para el fin del ciclo escolar en todo México, incluido Jalisco, será el 15 de julio de 2026. Ese día, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria comenzarán oficialmente su periodo de vacaciones de verano.

En el ámbito local, el secretario de Educación de Jalisco (SEJ), Juan Carlos Flores Miramontes, respaldó la decisión de no recortar el calendario. La dependencia estatal aclaró mediante un comunicado que no compartían la medida de adelantar el cierre de las escuelas, priorizando el desarrollo integral de los niños.

Por lo tanto, las familias tapatías y de todo el estado deben marcar mediados de julio en sus agendas. Los docentes, por su parte, continuarán con sus labores administrativas y talleres intensivos en los días posteriores a la salida de los menores.

Además, la SEP aprovechó para recordar que el inicio del próximo ciclo escolar 2026-2027 está programado para el 31 de agosto, dando a los estudiantes un receso de seis semanas.

ESPECIAL / SEP

¿Qué pasará con las clases durante el Mundial 2026 en Guadalajara?

Aunque el calendario general no se recorta, sí habrá medidas especiales en el Estado. Guadalajara es una de las sedes oficiales de la justa deportiva, lo que traerá consigo un aumento masivo en el tráfico urbano en la ciudad.

Para proteger a los estudiantes y evitar el caos vial de la metrópoli, la SEJ implementará un esquema de clases a distancia. Durante los cuatro días en que se disputen partidos en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), se suspenderán las actividades presenciales.

Esta medida permitirá que la comunidad escolar no se exponga a las aglomeraciones, garantizando que el programa educativo siga desde casa sin interrupciones mayores. Las fechas con clase a distancia serán los días 11, 18, 23 y 26 de junio.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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