Renuevan la fuente de la Plaza Tapatía; preserva la vista del Hospicio Cabañas

Tras más de un año de trabajos, el Gobierno de Jalisco anunció la conclusión de la intervención integral en el Centro Histórico de Guadalajara, con la entrega de la renovada Plaza Tapatía. El proyecto busca no solo mejorar la imagen urbana, sino también ofrecer espacios más seguros, accesibles y funcionales, además de preparar la zona para eventos internacionales como el FIFA Fan Festival. La obra incluyó una serie de intervenciones estructurales, urbanas y paisajísticas.

Aunque el grueso de los trabajos ya concluyó, en las próximas semanas se finalizarán detalles, como la instalación de bancas, luminarias y un nuevo espacio de juegos infantiles, informó el director general de Arquitectura y Urbanismo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Douglas Rodríguez Perea.

Uno de los puntos más relevantes fue la rehabilitación del estacionamiento subterráneo, cuyas columnas presentaban daños severos debido al peso de la antigua fuente. Por ello, se optó por sustituirla por un moderno espejo de agua con chorros interactivos. Este nuevo sistema cuenta con una cisterna con capacidad para 90 mil litros y un cuarto de control que permite su operación eficiente, eliminando la necesidad de abastecimiento mediante pipas o mangueras.

La nueva fuente fue diseñada para ser más accesible y segura. Su superficie continua elimina barreras entre el piso de la plaza y el área de agua, lo que permitirá a niños y familias disfrutar del espacio sin riesgos. Además, se amplió aproximadamente 30 metros de largo y dos metros de ancho, y se incorporaron mecanismos para evitar desbordamientos durante las lluvias.

Vista de cómo quedará la renovada Plaza Tapatía, con su nueva fuente interactiva y áreas rehabilitadas, que en pocos días estará lista para recibir a visitantes y eventos en el corazón de Guadalajara. ESPECIAL

La obra busca recuperar el espacio público y priorizar al peatón. EL INFORMADOR/A. Navarro

El funcionario destacó que el diseño preserva una de las postales más emblemáticas del Centro: la vista hacia el Hospicio Cabañas. Los chorros fueron colocados estratégicamente para no obstruir la visibilidad del recinto, mientras que el espejo de agua permitirá reflejar su arquitectura durante el día. Por la noche, la iluminación de la cúpula se proyectará sobre la superficie, generando un efecto visual que realza el entorno.

En el subsuelo también se realizaron trabajos fundamentales, como la reestructuración total de las columnas, la impermeabilización del área para prevenir filtraciones y la modernización del sistema eléctrico. Estas acciones, aunque no visibles, resultan clave para garantizar la durabilidad y seguridad del espacio.

En superficie, se renovó el pavimento, se incorporó vegetación y arbolado, y se instaló nuevo mobiliario urbano. Se rehabilitaron luminarias y se añadieron otras para homologar la imagen con espacios cercanos como la Plaza de la Liberación y la Plaza Fundadores. También se construyeron rampas de acceso universal, se restauraron escalinatas y se soterró el cableado para mejorar la estética urbana.

Como parte de las novedades, se habilitó un pabellón con juegos infantiles, equipado con piso amortiguante, áreas de descanso y vegetación. Este espacio responde a la necesidad de ofrecer zonas recreativas en un punto que anteriormente tenía poco uso y escasa sombra.

Subrayó que todas las intervenciones se realizaron bajo una visión de conservación del patrimonio histórico y cultural, combinada con la adaptación a las necesidades de la ciudad. El objetivo es recuperar el espacio público, priorizar al peatón y preparar el Centro Histórico para su crecimiento y evolución. “Se trata de espacios pensados para que la ciudadanía los haga suyos, los disfrute y los mantenga vivos como parte de la identidad de Guadalajara”.

Se habilitó un espacio con juegos infantiles y área de descanso. EL INFORMADOR/A. Navarro

Características principales

Sustitución de la antigua fuente por un espejo de agua con chorros interactivos.

Rehabilitación motivada por daños estructurales en el estacionamiento subterráneo.

Nueva cisterna con capacidad de 90 mil litros y sistema de operación automatizado.

Diseño accesible y seguro, sin barreras entre el piso y el área de agua.

Ampliación aproximada de 30 metros de largo y dos metros de ancho.

Incorporación de mecanismos para evitar desbordamientos durante lluvias.

Conservación de la vista emblemática hacia el Hospicio Cabañas.

Chorros colocados estratégicamente para no obstruir la visibilidad del recinto.

El espejo de agua refleja la arquitectura del Hospicio durante el día.

Iluminación nocturna proyecta la cúpula sobre la superficie de la fuente.

Modernización del sistema eléctrico e impermeabilización del subsuelo.

Renovación del entorno con pavimento, vegetación y mobiliario urbano.

Integración de luminarias homologadas con otras plazas del Centro Histórico.

Proyecto orientado a recuperar el espacio público y priorizar al peatón.

La Plaza de la Liberación será el escenario principal del FIFA Fan Festival durante la Copa del Mundo de 2026 en Guadalajara. EL INFORMAOR/A. Navarro

Plaza de la Liberación, lista para ser la sede del FIFA Fan Festival

La Plaza de la Liberación se perfila como el principal punto de encuentro para miles de aficionados durante la Copa del Mundo de 2026, al ser designada como sede oficial del FIFA Fan Festival en Guadalajara. Ubicada en el corazón del Centro Histórico, este espacio emblemático albergará una amplia oferta de actividades deportivas, culturales y recreativas dirigidas a públicos de todas las edades.

De acuerdo con la organización del evento, el Fan Festival está concebido como un espacio abierto, incluyente y accesible, donde se combinarán las transmisiones en vivo de los partidos con espectáculos musicales, expresiones culturales, experiencias interactivas y una variada oferta gastronómica. La intención es generar un ambiente festivo que trascienda lo deportivo y consolide a la ciudad como uno de los epicentros de la celebración mundialista en México.

La designación de la plaza ocurre tras la reciente conclusión de su proceso de restauración integral, entregado en febrero pasado. Las obras se extendieron durante aproximadamente seis meses y contemplaron una intervención profunda tanto en superficie como en infraestructura subterránea. Entre los trabajos realizados destaca la renovación total del adoquín, la sustitución de redes hidrosanitarias, así como la rehabilitación y ampliación de las fuentes existentes.

Se modernizó el asta de la Bandera y se actualizaron las instalaciones eléctricas, incluyendo la instalación de nuevas luminarias y mobiliario urbano. Como parte del proyecto, también se incorporaron áreas verdes adicionales, se ejecutaron labores de impermeabilización y se reforzó la estructura del estacionamiento subterráneo, con el objetivo de garantizar la seguridad y durabilidad del espacio a largo plazo.

Uno de los cambios más relevantes fue la ampliación del espacio peatonal hasta las escalinatas del Teatro Degollado, mediante la peatonalización de un tramo de la calle Degollado. Esta intervención busca priorizar la movilidad de los peatones, mejorar la accesibilidad y fomentar la convivencia en el primer cuadro de la ciudad.

Las obras forman parte de una estrategia integral de rehabilitación del Centro Histórico, que incluye el corredor que conecta con el Hospicio Cabañas, uno de los principales referentes culturales de la ciudad. Durante la inauguración de los trabajos, el secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), David Zamora Bueno, afirmó que la intervención permitirá extender la vida útil del espacio por al menos 50 años, sin necesidad de una renovación mayor en ese periodo.

En este contexto, la Plaza de la Liberación será acondicionada para albergar el FIFA Fan Festival del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Durante esos días, se transmitirán los 104 partidos del torneo, acompañados de actividades paralelas que buscan enriquecer la experiencia de los asistentes y fortalecer la proyección internacional de Guadalajara.

Para el desarrollo del evento, se instalará infraestructura temporal que incluirá pantallas gigantes, zonas de activación, espacios de alimentos y servicios para los visitantes. Se estima que el Fan Festival recibirá a más de 2.5 millones de personas a lo largo de su duración, lo que representará un importante impulso turístico, económico y cultural para la ciudad.

La instalación de esta infraestructura comenzará semanas antes del arranque del torneo, con el objetivo de garantizar que todos los elementos operen de manera adecuada desde el primer día. Además, las autoridades prevén implementar operativos especiales en materia de seguridad, movilidad y servicios urbanos para atender la alta afluencia de visitantes.

La fuente lineal forma parte de las obras de rehabilitación realizadas en el corredor que conecta el Centro Histórico con el Hospicio Cabañas. EL INFORMAOR/A. Navarro

La Plaza Tapatía forma parte del corredor peatonal y cultural que conectará las actividades mundialistas en el Centro Histórico. EL INFORMAOR/A. Navarro

PARA SABER

Otras obras intervenidas

Además de la renovación de plazas emblemáticas y corredores hacia el Hospicio Cabañas, se rehabilitaron calles, banquetas, andadores, cruceros seguros, alumbrado y señalética en el Centro Histórico.

También se modernizaron redes hidrosanitarias, ciclovías y accesos universales.

Las obras incluyeron mejoras en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, La Minerva y la infraestructura vial vinculada a la Línea 5 del transporte público sobre Carretera a Chapala.

Visitantes y peatones recorren uno de los espacios más emblemáticos del Centro, conectado con los principales corredores culturales. EL INFORMADOR/Archivo

Plaza Fundadores conserva su esencia histórica

La Plaza Fundadores fue sometida a una restauración integral como parte de las intervenciones urbanas impulsadas en el Centro Histórico de Guadalajara rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los trabajos priorizaron la conservación de la identidad histórica del espacio, además de mejorar infraestructura y servicios.

Uno de los principales compromisos de las autoridades fue preservar la fuente emblemática de la plaza, considerada un elemento central de su valor patrimonial. Para ello, se realizaron labores de limpieza profunda, reparación del sistema de bombeo y sustitución de piezas dañadas, sin modificar su diseño original. La intención fue garantizar su funcionamiento y prolongar su vida útil respetando su estética tradicional.

Las obras también contemplaron la rehabilitación de pisos y andadores, con sustitución de materiales deteriorados y nivelación de superficies para mejorar la accesibilidad peatonal y la seguridad de los visitantes.

En alumbrado público se instalaron luminarias más eficientes y se dio mantenimiento a bancas, jardineras y otros elementos urbanos, con el propósito de conservar la funcionalidad del espacio sin alterar su carácter original.

Además, se rehabilitaron redes hidrosanitarias y sistemas de drenaje para prevenir encharcamientos y optimizar el manejo del agua pluvial. También se realizaron labores de limpieza y reordenamiento general.

El conjunto escultórico “Las Tres Gracias”, del artista Sergio Garval, fue reubicado como parte de la renovación de la Plaza de la República. EL INFORMAOR/A. Navarro

Plaza de la República estrena imagen

La Plaza de la República fue inaugurada el pasado 27 de abril con una renovada imagen urbana que integra mejoras de infraestructura y la reubicación del conjunto escultórico “Las Tres Gracias”, obra del artista Sergio Garval. La intervención forma parte de un proyecto de transformación urbana que busca fortalecer la conexión peatonal con el corredor de Avenida Chapultepec.

Los trabajos de restauración se desarrollaron durante nueve meses y estuvieron a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. El proyecto incluyó rehabilitación de banquetas y andadores, instalación de nuevo mobiliario urbano, construcción de cruceros seguros y renovación de la señalética.

También se modernizó el alumbrado público y se adecuaron accesos universales para facilitar la movilidad de personas con discapacidad. Además, se sustituyeron pisos peatonales, se renovaron redes hidrosanitarias y se incorporaron áreas verdes y vegetación ornamental.

Como parte del proyecto, se habilitaron juegos infantiles, se pavimentaron carriles con concreto hidráulico y se rehabilitaron bahías de estacionamiento y la ciclovía cercana.

Uno de los cambios más destacados fue la reubicación de “Las Tres Gracias”, trasladadas a la plaza tras un acuerdo entre el Ayuntamiento de Guadalajara y Sergio Garval, con el objetivo de garantizar su conservación y acercar la obra a más visitantes.

Autoridades estatales y municipales señalaron que la renovación busca fortalecer la convivencia social, el acceso al arte público y la conexión urbana en esta zona de Guadalajara.