"Turco" Mohamed rompe el silencio tras polémica de Toluca con Selección Mexicana

El director técnico de los Diablos Rojos de Toluca, Antonio "Turco" Mohamed, reveló algunos detalles tras la polémica que se desató el pasado 6 de mayo en el futbol mexicano, donde estuvieron involucradas la Selección Nacional, los escarlatas y la directiva de Chivas.

El "Truco" Mohamed reveló que ceder a Alexis Vega y a Jesús Gallardo a la Selección Mexicana, después de que se les había dado el permiso para jugar en la Vuelta contra Los Angeles FC (LAFC) de la Copa de Campeones de la Concacaf (Concachampions) 2026, fue una decisión de la directiva para no alimentar el prejuicio de que estaban sacando ventaja sobre Chivas , que disputará la Vuelta, pero en los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX contra Tigres UANL este fin de semana.

“La directiva hizo el trabajo porque los jugadores se presentaban esta noche [ayer] en la concentración y había autorización de jugar hasta este día [6 de mayo] Concacaf: el ”Vasco" dijo cinco y siete, pero nosotros queríamos que el 6 también se jugara. Se armó este revuelo y decidimos nosotros también cederlos a la Selección como corresponde y ya está ", explicó el director técnico de los Diablos Rojos.

Mohamed aclaró que deseaban tener a Vega y a Gallardo en el encuentro contra un equipo extranjero con el fin de asegurar la clasificación a la Final de la copa continental, pero detuvieron la intención tras el revuelo ocasionado en medios y las redes, encendido tras el mensaje de Amaury Vergara en X .

"No queremos tampoco generar que estamos sacando ventaja. [...] como es un equipo mexicano contra un equipo extranjero [LAFC], jugar para clasificar a la Final estaba bueno que los presten. Pero bueno, si se generó este revuelo y creían que sacamos ventaja...".

Toluca, a la Final contra Tigres UANL

Sin mayor complicación, Toluca le pasó por encima (4-0) al LAFC en el juego de Vuelta de las Semifinales de la Concachampions y se instaló en la Final, donde jugará contra los Tigres.

Con un doblete de Paulinho, un gol de Helinho y uno más de Everardo López, los Diablos Rojos lograron la remontada y se quedaron con la ventaja en el marcador global (5-2).

De nueva cuenta, el estadio Nemesio Diez fue fundamental para que el equipo escarlata lograra conseguir una victoria que era más que importante .

Tras obtener el boleto, Antonio Mohamed habló en conferencia de prensa y reconoció sentirse contento por haber alcanzado la meta que se trazaron desde el inicio del semestre.

"Las sensaciones que tenemos son de felicidad [porque] es el objetivo que nos habíamos propuesto; ahora, que llegamos a la Final, la queremos ganar", sentenció el "Turco".

Después de toda la polémica que se generó por la concentración de Alexis Vega y Jesús Gallardo con la Selección Mexicana, el director técnico argentino ofreció una última declaración al respecto.

"Creo que ya se habló demasiado de ese tema; me parece que lo mejor es dejarlo, que estén en la Selección, que se concentren en lo suyo, que es lo más importante, y les dedicamos el triunfo", mencionó.

Con información de SUN.

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