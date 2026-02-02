Choques vehiculares dejan un adolescente muerto y seis lesionados en Guadalajara

Un adolescente de 18 años muerto y seis personas lesionadas fue el saldo de dos choques vehiculares que se registraron en distintos puntos de Guadalajara esta tarde. Los siniestros fueron atendidos por personal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, así como por Servicios Médicos del municipio y SAMU Jalisco.

El primero de ellos se registró en el cruce de las calles Obregón y Basilio Badillo, en la colonia La Penal. Un choque entre un vehículo compacto y un automóvil familiar resultó en tres personas lesionadas; una de ellas quedó prensada en uno de los vehículos involucrados.

PC y Bomberos de Gdl

En tanto, horas después en el cruce de las calles Pichón y Fresno, en la colonia Morelos, se reportó otro siniestro vehicular entre otro vehículo compacto y una camioneta tipo Pick up.

Un joven de 18 años, quien era tripulante del automóvil, falleció en el lugar luego de que personal de Protección Civil y de SAMU Jalisco realizaron maniobras de RCP por alrededor de 20 minutos. Tres personas, también de 18 años, resultaron lesionadas; todos viajaban a bordo del mismo coche.

PC y Bomberos de Gdl

Uno de los pasajeros de la camioneta habría presentado heridas en un hombro, sin embargo, vecinos refirieron que salió de la unidad y habría acudido a un puesto de socorro por sus propios medios, indicó Julio Saldaña, comandante de Bomberos Guadalajara.

Al momento se desconocen las causas del siniestro, pues será la autoridad correspondiente quien esclarecerá los hechos del choque vehicular, concluyó el comandante.

YC