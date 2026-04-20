Reconocen trayectoria del empresario Luis Aranguren Tréllez

El Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex) entregó el Premio a la Trascendencia Empresarial "Carlos Gutiérrez Nieto" al empresario Luis Aranguren Tréllez, presidente ejecutivo y director general de Grupo Arancia.

En el marco del foro Punto Empresarial realizado en Expo Guadalajara, Aranguren Tréllez agradeció el reconocimiento otorgado por Coparmex, un organismo donde ha participado por más de 35 años.

En su discurso destacó que el legado de "Don Carlos Gutiérrez Nieto" es sin duda un gran ejemplo para todos los empresarios y lo recibe con mucha humildad y también con un profundo sentido de responsabilidad y con el compromiso de seguir construyendo empresas que contribuyan a crear un mejor México.

EL INFORMADOR / A. NAVARRO

"Estoy convencido de algo fundamental: mejores empresas crean una mejor sociedad; una mejor forma de reducir la pobreza es mediante la inversión productiva de largo plazo que desarrolle talento, genere empleos formales, dignos y bien remunerados", afirmó.

La educación como puente para el desarrollo social

Asimismo, aseguró que la educación de calidad es el motor más poderoso del desarrollo y movilidad social que tenemos, por lo que se requieren empresas que generen valor y multipliquen talento, paguen buenos salarios y cumplan con sus impuestos, que inviertan en la gente y sus familias, que impulsen la innovación y la creatividad y la organización.

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"Tener empresas en el sector formal ayuda a este progreso, por lo que es urgente bajar la informalidad", sostuvo. Finalmente, hizo un llamado a fortalecer a las micro y pequeñas empresas, avanzar a un modelo de crecimiento incluyente.

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"Trabajemos primero por Jalisco, hagamos de Jalisco un ejemplo del México que queremos construir, sigamos fortaleciendo la confianza entre los sectores, sigamos fomentando la unidad, impulsemos una sociedad más equitativa y con más oportunidades y generemos esperanza y optimismo, especialmente a los jóvenes, y trabajemos por un Jalisco y México en paz", concluyó.

El Grupo Arancia tiene presencia en el sector de alimentos y bebidas, extractos naturales, biotecnología, logística e infraestructura industrial, además de impulsar vínculos con startups tecnológicas.

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AS