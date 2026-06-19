El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este viernes 19 de junio con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como en Las Pintas.

¿Cuál es la calidad del aire hoy viernes 19 de junio en Guadalajara?

El nivel máximo de calidad del aire en el AMG se registró en Las Pintas. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Atemajac con 9 puntos IMECA y Santa Margarita con 13 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Atemajac 9 Puntos IMECA Buena Country 31 Puntos IMECA Buena Oblatos 16 Puntos IMECA Buena Las Pintas 42 Puntos IMECA Buena Miravalle 34 Puntos IMECA Buena Loma Dorada 24 Puntos IMECA Buena Centro 33 Puntos IMECA Buena Tlaquepaque 20 Puntos IMECA Buena Santa Anita 33 Puntos IMECA Buena

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¿Hay contingencia hoy 19 de junio en Guadalajara?

De acuerdo con la SEMADET, este viernes 19 de junio el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. Según la institución, se registra un índice de aire y salud bueno en Atemajac, entre otras; por otro lado, se registra un nivel alto registrado de 42 puntos IMECA en Las Pintas.

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

La calidad del aire puede variar dependiendo del horario; se recomienda revisar en el sitio oficial de SEMADET en el transcurso del día.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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