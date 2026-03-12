Gabriela Cárdenas exige garantizar agua de calidad y mayor rendición de cuentas del SIAPA

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso de Jalisco, Gabriela Cárdenas Rodríguez, enfatizó que el Poder Legislativo mantendrá una postura firme ante el desempeño del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). La prioridad fundamental es asegurar que la población reciba agua de calidad.

Durante la sesión de la comisión legislativa, donde se presentó el informe de cumplimiento del organismo, la diputada subrayó la importancia de satisfacer la demanda ciudadana de agua limpia. Aseguró que esta responsabilidad no permite fallas, dada su relevancia para el bienestar de los habitantes de Jalisco.

Cárdenas Rodríguez afirmó que el tema del agua es crucial para el futuro y que cualquier determinación debe ser técnica y responsable, siempre poniendo a los ciudadanos en el centro de las decisiones. "No podemos permitir que ni una sola persona reciba agua de mala calidad" , sentenció la legisladora.

Antonio Juárez Trueba, director del SIAPA, compareció ante la comisión para detallar los avances relacionados con un decreto legislativo aprobado el 26 de junio. Su presentación incluyó datos sobre la calidad del agua, la situación financiera del organismo, las inversiones realizadas y su operación general.

Diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios participaron en este encuentro de mesa técnica. Revisaron minuciosamente los documentos proporcionados y formularon preguntas específicas sobre el estado actual del sistema hídrico y la gestión del organismo.

Inversión y transparencia en el SIAPA

Para la legisladora reelecta por Movimiento Ciudadano, Cárdenas Rodríguez, el objetivo primordial es obtener información verificable. Esto permitirá al Congreso de Jalisco tomar decisiones informadas y responsables respecto al futuro del servicio de agua potable en el estado.

"Este es un ejercicio de rendición de cuentas en cumplimiento de un decreto. Para nosotros es fundamental contar con información real y escenarios técnicos que nos permitan trazar las mejores rutas para el sistema de agua potable" , declaró la diputada.

El director del organismo anunció que el plan integral de reingeniería del SIAPA está listo y será enviado pronto al Congreso de Jalisco para su revisión. Asimismo, se destacó una inversión inmediata de mil 100 millones de pesos para la planta de tratamiento Las Pintas, un proyecto clave para la infraestructura hídrica.

No obstante, Gabriela Cárdenas enfatizó que la autorización para el ajuste de la tarifa del agua no es un "cheque en blanco" para el SIAPA. Subrayó que dicha posibilidad fue aprobada con "candados específicos" para asegurar mejoras en el sistema.

La legisladora insistió en que el Congreso mantendrá una vigilancia constante sobre el desempeño del SIAPA y la correcta utilización de los recursos públicos. "La prioridad es poner a la gente al centro y que los resultados lleguen directamente a sus hogares. Vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para lograrlo", concluyó.

PUEDES LEER: Avanza construcción de puente entre Puerto Vallarta y Riviera Nayarit

YC