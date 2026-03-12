PRI Jalisco, listo para postular mujeres en elecciones de 2027: Laura Haro

Luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco ratificara el acuerdo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), por el cual en ocho municipios de Jalisco sólo se podrán postular mujeres a las presidencias municipales en las elecciones de 2027, la presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro, aseguró que el partido está listo para acatar la medida y que realizará un “análisis exhaustivo” para postular a los mejores perfiles.

“Morena está en contra de la participación de las mujeres. Morena está en contra de la participación de los jóvenes; Morena está en contra de la participación de los grupos de la diversidad, de las personas migrantes, de las personas con discapacidad, de esos grupos que han sido históricamente vulnerados”, comentó.

“En próximos días, nuestro equipo jurídico y nuestras amigos y amigos expertos, priistas, por cierto, vamos a presentar las acciones conducentes y las acciones que sean propias, y que respeten el marco constitucional, primeramente, y por supuesto la inclusión de los grupos históricamente vulnerados”, añadió.

La dirigente tricolor señaló que ha sido el PRI quien ha impulsado la agenda de paridad de género en los cargos de representación popular. Apuntó que más del 50 por ciento de las dirigencias municipales están encabezadas por mujeres.

Invitó a quienes deseen participar como candidatos a acercarse al partido. “La concentración de esta dirigencia está en los 125 municipios. Mal haría en concentrarme en un solo municipio; mal haría en poner todo el entusiasmo y todo el talento en uno de 125 municipios”.

El Tribunal Electoral determinó que en ocho municipios de Jalisco se deberán postular mujeres a las alcaldías. En Zapopan, además, la candidata debe pertenecer a cualquier grupo en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, personas indígenas o de la comunidad LGBTTTIQ+. También se debe demostrar que las candidaturas tienen discapacidad permanente.

Los municipios donde aplicará este lineamiento son Zapopan, Tonalá, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, La Barca, Autlán de Navarro, Chapala y Poncitlán.

Morena impugnó el acuerdo al argumentar que el IPEC excedía sus atribuciones legales, sin embargo, el Tribunal resolvió desechar el recurso.

YC