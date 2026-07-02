Hombre fue asesinado en La Mojonera, Zapopan

Durante las últimas horas, varias personas han sido asesinadas en distintos municipios en la Zona Metropolitana de Guadalajara. El caso más reciente ocurrió en la colonia La Mojonera de Zapopan. Se trata de un hombre de alrededor de 35 años de edad y el hallazgo ocurrió cuando ciudadanos reportaron a una persona inconsciente, en los cruces más próximos de la avenida Ramón Corona y Guadalupe.

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Las personas que reportaron advirtieron que la víctima presentaba huellas de violencia, estaba inconsciente y ya no respiraba. Por esta razón, elementos municipales se trasladaron al lugar y confirmaron el hecho. Personal de Servicios Médicos del municipio certificó que el hombre ya estaba muerto y presentaba ataduras en las manos, así como golpes en diferentes partes del cuerpo. Por este hecho no hay todavía testigos ni tampoco datos de los causantes.

Hombre fue asesinado en su tienda de abarrotes

Previamente, un hombre de 34 años fue asesinado a balazos dentro de su tienda de abarrotes en la colonia Educadores Jaliscienses, en el municipio de Tonalá. El crimen ocurrió durante la noche sobre la calle Encino y Salvador M. Lima, cuando dos hombres ingresaron sigilosamente al local para sorprender al propietario mientras cerraba el negocio.

Los ladrones lo amagaron, exigiéndole el dinero de la venta del día, pero en segundos la situación escaló a disparos que impactaron en el tórax de la víctima. Paramédicos de la Cruz Verde Municipal solo confirmaron su muerte; el cuerpo quedó tendido junto al mostrador.

Policías de Tonalá resguardaron la escena y la fiscalía estatal ya analiza videos de cámaras de vigilancia que habrían captado a los asesinos. Hasta el momento se desconoce si lograron huir con el efectivo y las autoridades continúan con la investigación para dar con los responsables de este violento homicidio.

Homicidio en Tlaquepaque la noche del pasado miércoles

Y finalmente, en Tlaquepaque fue asesinado otro hombre durante la noche. La víctima fue un hombre de 27 años, quien fue localizado sin vida dentro de su domicilio en la colonia Emiliano Zapata, tras un ataque directo en el cruce de Pedro Moreno y López Cotilla. Hombres armados ingresaron por la fuerza a la vivienda y abrieron fuego contra el joven, causándole la muerte en el lugar. Fue su hermano quien alertó a emergencias mediante un llamado telefónico, confirmando la violenta irrupción.

Al llegar, policías municipales encontraron el cuerpo en medio de un charco de sangre. Paramédicos constataron el deceso y estimaron una evolución cadavérica de aproximadamente dos horas. La finca fue asegurada para que personal forense y de la fiscalía procese la escena en busca de indicios. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen y no hay características de los agresores. Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con los responsables.

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AS