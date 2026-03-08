En el marco del Día Internacional de las Mujeres, conmemorado este 8 de marzo, en San Martín de las Flores, la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, destacó la importancia del papel que desempeñan las mujeres en el desarrollo social, económico y cultural del municipio y subrayó que reconocer su participación debe traducirse en compromisos permanentes dentro de las políticas públicas.

Durante el evento, la alcaldesa señaló que es necesario responder al llamado de ONU Mujeres para redoblar esfuerzos en la eliminación de barreras estructurales que obstaculizan la igualdad, así como erradicar prácticas y normas sociales que limitan el pleno ejercicio de los derechos de mujeres y niñas.

Pérez Segura afirmó que desde los gobiernos se debe trabajar para desarraigar el sexismo, garantizar la paridad sin restricciones y reducir las brechas que aún existen entre hombres y mujeres. En ese sentido, destacó acciones impulsadas por su administración, entre ellas la difusión y búsqueda de mujeres desaparecidas, operativos permanentes para proteger a mujeres —principalmente menores de edad— de redes del crimen organizado, y la construcción de alianzas internacionales para combatir la trata de personas, delito en el que hasta el 70 por ciento de las víctimas son mujeres.

La presidenta municipal también informó que el Gobierno local redireccionó recursos para fortalecer el apoyo a mujeres jefas de familia, como parte de esta estrategia, señaló que este año el programa Mujeres Líderes de Esperanza beneficiará a 6 mil 500 mujeres, quienes recibirán un apoyo bimestral de 2 mil 500 pesos.

Por su parte, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva, Míriam Vázquez Casillas, recordó que el 8 de marzo conmemora la lucha histórica de mujeres que alzaron la voz para exigir igualdad, justicia y una vida libre de violencia.

Como parte de las actividades conmemorativas, el edificio delegacional fue iluminado de color morado, símbolo internacional de la lucha por los derechos de las mujeres. También se instalaron mamparas participativas donde las asistentes compartieron mensajes y reflexiones sobre igualdad y justicia social.

Durante la jornada se habilitaron módulos de atención con servicios gratuitos de asesoría jurídica, atención psicológica, trabajo social y canalización a redes de apoyo para mujeres que enfrentan violencia de género, además de información sobre talleres de empoderamiento y programas de acompañamiento.

Impulsan espacios seguros con “Tlaquepaque Violeta”

En paralelo, durante la décima octava sesión ordinaria de la Comisión de Turismo, Espectáculos, Promoción Cultural y Actividades Taurinas del Ayuntamiento, se promovió la iniciativa “Tlaquepaque Violeta”, orientada a generar espacios seguros y libres de violencia para las mujeres en el municipio.

La estrategia contempla que negocios y empresas locales se integren como “empresas aliadas”, identificadas con distintivos violetas que reflejen su compromiso con la prevención de la violencia de género. Estos distintivos incluirán números de emergencia para que, en caso de riesgo, las mujeres puedan solicitar ayuda inmediata.

Los reportes serán canalizados al C4 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través del número 33 30 50 30 50, y el personal de los establecimientos recibirá capacitación para brindar apoyo y atención en este tipo de situaciones.

