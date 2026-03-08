El Gobierno de Guadalajara informó que elementos de Bienestar Animal en coordinación con la Fiscalía del Estado de Jalisco, acudieron a un domicilio en la colonia Polanco del municipio para atender un reporte de maltrato animal, al llegar al lugar resguardaron 13 perritos y 5 cachorros, quienes se encontraban en la azotea y presentaban desnutrición.

CORTESÍA/ Gobierno de Guadalajara

En las imágenes se les pueden ver los huesos, la parte de las costillas, a algunos de los perritos rescatados y con signos evidentes de deshidratación.

Los caninos fueron resguardados por el equipo de Bienestar Animal, y actualmente reciben atención médica, alimento y cuidados para recuperar su salud y peso adecuado.

En relación con las personas responsables, quienes mantenían a los perritos en dichas condiciones, el Ayuntamiento de Guadalajara no dio a conocer detalles al respecto.

CORTESÍA/ Gobierno de Guadalajara

¿Cómo denunciar maltrato animal en Guadalajara?

Para denunciar maltrato o acto de crueldad hacia los animales en Guadalajara, las personas pueden comunicarse a la Coordinación General de Construcción de la Comunidad, a través de la unidad administrativa de Bienestar Animal, enviando un mensaje por WhatsApp al siguiente número: 33 3610 1010.

