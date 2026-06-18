Día del Padre: Estima derrama económica por mil 58 millones de pesos en la Zona Metropolitana de Guadalajara

La celebración del Día del Padre generará una derrama económica estimada de mil 58 millones de pesos en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), lo que representa un crecimiento del 22 por ciento en comparación con la derrama registrada durante esta misma fecha en 2025 informó la Cámara de Comercio de Guadalajara.

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De acuerdo con los resultados de un estudio, el 77 por ciento de las personas consultadas manifestó que sí celebrará esta fecha, mientras que el 23 por ciento señaló que aún no sabe si participará en algún festejo.

El estudio revela que el gasto promedio por hogar será de mil 485 pesos, reflejando la importancia de esta celebración para la dinámica económica local.

Alimentos y restaurantes concentran las principales preferencias de consumo

Se estima que más de 115 mil negocios del sector terciario en la Zona Metropolitana de Guadalajara se verán beneficiados por el incremento en la actividad comercial derivada de esta festividad, especialmente aquellos relacionados con alimentos, restaurantes, entretenimiento, comercio y servicios.

Además, la celebración ocurre en un contexto de importante dinamismo económico impulsado por la Copa Mundial FIFA 2026, cuya actividad podría fortalecer el consumo en diversos giros comerciales y de servicios durante el fin de semana, favoreciendo una mayor afluencia de clientes y visitantes.

Estos resultados confirman que el Día del Padre continúa consolidándose como una de las fechas con mayor impacto económico para el sector comercial y de servicios , impulsando el consumo local y fortaleciendo la actividad de miles de empresas y negocios.

Principales categorías de gasto

Los resultados de la encuesta muestran que las preferencias de consumo para celebrar el Día del Padre se concentrarán principalmente en:

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28 % en alimentos para consumo en el hogar.

26 % en restaurantes o comida fuera del hogar.

16 % en actividades de entretenimiento.

10 % en ropa y calzado.

9 % en vinos y licores.

4 % en viajes, paseos o excursiones.

3 % en joyería, relojes y accesorios.

2 % en contratación de agrupaciones musicales o mariachis.

2 % en otros conceptos.

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