A poco más de un mes de su desaparición, familia mantiene exigencia de localizar a Daniel Garay y pide respetar los procesos de comunicación

Ha pasado ya poco más de un mes de que el empresario Daniel Garay Tanamachi fue visto por última vez por sus seres queridos, y su familia no cesa las exigencias para que las autoridades jaliscienses puedan localizarlo, además de solicitar que se respeten los procesos de comunicación sobre el caso.

Ese día Daniel, de 44 años, había acudido a una reunión familiar. Al salir de ella, se habría reunido con una persona quien presuntamente "era un potencial cliente" para sus negociaciones en torno a la importación de productos asiáticos.

Hacia las 21:00 horas de ese día el sujeto entró con Daniel a su departamento, ubicado en la colonia Country Club, en Guadalajara, y más tarde ambos salieron en el vehículo del empresario; esa fue la última vez que se le vio.

Aunque el pasado 12 de junio las autoridades estatales vincularon a proceso a tres hombres señalados en la desaparición de Garay Tanamachi, quedando en prisión preventiva, hasta el momento ninguno ha querido emitir información alguna sobre el caso, acogiéndose al fundamento legal constitucional que permite que las personas señaladas puedan abstenerse a brindar cualquier declaración en cualquier momento del proceso penal.

Ficha de búsqueda de Daniel Garay Tanamachi. ESPECIAL





Hoy la familia de Daniel Garay ha emitido un posicionamiento en el cual recordaron que en México existen más de 132 mil personas desaparecidas y reiteró su exigencia para que las autoridades continúen con las acciones que permitan dar con el paradero del joven, respetando el debido proceso y las vías de comunicación.

Ante especulaciones, familia pide no desviar la atención de la desaparición

La familia también lamentó que se estén dando a conocer avances o información del caso y de las diligencias antes de que sus integrantes puedan ser informados formalmente de las actuaciones de la investigación. "La difusión parcial de información relacionada con una investigación en curso puede comprometer diligencias aún pendientes, afectar el debido proceso, generar riesgos innecesarios para las personas involucradas y desviar la atención del objetivo principal: conocer el paradero de Daniel", lamentó la familia en un comunicado.

Añadió que si bien se debe reconocerse la importancia de los avances que puedan existir dentro de una investigación, "ningún avance procesal puede sustituir la verdad que la familia sigue esperando", pues para ella, no habrá resultados mientras no se conozca el paradero de Daniel.

"Por ello, respetuosamente pedimos que la atención pública no se desvíe hacia especulaciones, filtraciones o aspectos parciales del proceso. Lo verdaderamente importante sigue siendo Daniel, su localización y el pleno esclarecimiento de los hechos", finalizó el comunicado.

Ayer el Fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, dio a conocer que, entre los tres sujetos detenidos señalados por la desaparición de Daniel Garay, se encuentra el hijo de un policía en activo de la Comisaría de Zapopan. Y debido a que, por el momento no se presume la participación del agente municipal, por ahora se descarta catalogar el hecho como una desaparición forzada.

"Estamos precisamente en la etapa de investigación. Los tres señalados hasta ahora tuvieron que ver con la desaparición, de acuerdo a las investigaciones que realizó la Vicefiscalía, los tres tienen alguna participación en ello. Desde luego no nos han proporcionado información precisa para poder encontrarlo, pero, en ese sentido, seguimos buscándolo obviamente con vida, pero esa es la información que podemos dar en este momento", añadió González de los Santos.

JM