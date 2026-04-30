Día del Niño en Guadalajara: Las mejores atracciones gratis en el centro del AMG

Como parte de los festejos por el Día del Niño, autoridades de Jalisco confirmaron que este fin de semana se realizarán diversas actividades gratuitas en el Centro Histórico de Guadalajara, diseñadas para el disfrute de niñas y niños de todo el estado.

Cada 30 de abril se celebra en México el Día de las Infancias, una fecha dedicada a reconocer sus derechos, promover su participación en la sociedad y fomentar su bienestar y desarrollo.

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En Jalisco, la celebración se extenderá más allá de un solo día. El Gobierno de Guadalajara anunció que los festejos y los eventos continuarán el sábado 2 y domingo 3 de mayo con eventos pensados para toda la familia.

La celebración está pensada tanto para chicos como para grandes, con el objetivo de fomentar la convivencia familiar y promover el uso del espacio público por parte de las infancias.

¿Qué actividades habrá en el Centro de Guadalajara por el Día del Niño?

De acuerdo con un comunicado del Gobierno de Guadalajara, el festival en el Jardín del Santuario incluirá un show de circo con Doni Donito, presentaciones de magia con el mago Erick White, personajes infantiles, música en vivo y diversas dinámicas dirigidas al público infantil.

Además, en colaboración con el Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara, se llevarán a cabo actividades recreativas y deportivas como ajedrez gigante, básquetbol y otras dinámicas de convivencia.

A lo largo del Paseo Alcalde también se instalarán distintas atracciones, entre ellas juegos mecánicos, minigolf, go karts, tren 4x4, futbolito humano, pintacaritas y juegos tradicionales como tiro al blanco, pesca y canicas.

El festival comenzará a las 10:00 horas del sábado 2 de mayo y se extenderá hasta las 23:00 horas, con una pausa de 16:00 a 19:00 horas.

“Bien de Noche” se suma a las actividades del Día del Niño

A partir de las 19:00 horas iniciará el programa nocturno “Bien de Noche”, que incluirá espectáculos musicales infantiles, exhibiciones de danzón, mapping, activaciones culturales y la participación de proyectos como Luis Delgadillo y los Keliguanes.

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Las autoridades informaron que durante toda la jornada, tanto de día como de noche, se implementará un operativo de seguridad con la presencia de elementos de Protección Civil, servicios médicos y policías viales.

Con estas actividades, Guadalajara busca reforzar su compromiso de ofrecer espacios seguros y adecuados para todas las edades , reconociendo a las infancias como una parte fundamental de la comunidad que merece ser celebrada.

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