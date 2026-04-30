¿Cuánto cuesta celebrar el Día del Niño 2026 en México?

Hoy 30 de abril se celebra en México el Día del Niño, una conmemoración que nació para señalar la importancia de la infancia en la vida formativa de las personas y el deber de los adultos de proporcionar cuidado y educación. También es una fecha para festejar a los integrantes más pequeños de la sociedad, un aspecto que implica gastos que este año pueden alcanzar hasta 5 mil pesos para una familia con dos niños, según un estudio de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

En el comunicado “¿Qué culpa tiene el niño?”, publicado el pasado lunes, la ANPEC realizó una investigación de mercado para calcular el costo de celebrar el Día del Niño en un hogar promedio en México, compuesto por dos menores.

Si el regalo es un juguete, el gasto por cada uno va de 500 pesos si se trata de un producto ilegal (copias o contrabando), a 1,000 pesos si es un producto legal comprado en un negocio formal.

El gasto promedio de una salida familiar al cine se calcula en 1,600 pesos. Si se visita un museo interactivo o un parque de diversiones, el gasto aumenta a 2,000 pesos.

En una salida a un centro comercial para comer y jugar videojuegos, la erogación puede superar fácilmente los 2,000 pesos.

Incluso opciones consideradas más económicas, como acudir a un parque público llevando comida preparada desde casa, implican gastos en transporte y antojos que pueden alcanzar 1,000 pesos.

Por otra parte, el festejo escolar implica una cooperación que en la mayoría de los casos oscila entre 100 y 200 pesos, a lo que se puede sumar el vestuario e incluso la compra de disfraces o trajes típicos.

El gasto total del Día del Niño puede encontrar su piso en 2,000 pesos y un techo promedio de 5,000 pesos, dependiendo del tipo de celebración”, señala la ANPEC, cuyo presidente, Cuauhtémoc Rivera, agregó:

“Este panorama refleja cómo una fecha con un propósito noble se ha transformado en una carga económica relevante para muchas familias, especialmente en un contexto donde el poder adquisitivo sigue por debajo de los precios del mercado”.

En el mismo comunicado, la ANPEC llamó la atención sobre las afectaciones que el contrabando genera a su gremio y acusó la colusión de autoridades en la laxitud aduanal que permite estas malas prácticas, las cuales también dañan a los consumidores, pues muchas veces estos juguetes no cumplen con normas de calidad o sanidad.

Asimismo, cuestionó las restricciones comerciales a las golosinas, frituras y productos de alto contenido calórico, asociados con la infancia, al señalar que no son efectivas para modificar hábitos de consumo.

El gasto total del Día del Niño puede encontrar su piso en 2,000 pesos y un techo promedio de 5,000 pesos, dependiendo del tipo de celebración. EL INFORMADOR/Archivo

Origen del Día del Niño

En 1954, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó a todos los países instituir un día específico para homenajear a los niños, dejando a cada nación elegir la fecha según sus tradiciones.

Esta recomendación se enmarca en los esfuerzos internacionales por reconocer los derechos de la infancia, como la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.

México fue uno de los primeros países en instaurar el Día del Niño, incluso antes de la recomendación de la ONU.

La celebración en el país comenzó en 1924, el mismo año en que la Declaración de Ginebra reconoció los derechos fundamentales de los niños, señalando que es responsabilidad de los adultos velar por su bienestar, alimentación, salud y protección.

El principal impulsor del Día del Niño en México fue José Vasconcelos, entonces secretario de Educación, quien argumentó que la infancia era la base para construir un país más justo, moderno y educado.

Las medidas gubernamentales tomadas ese primer año se enfocaron en campañas de alfabetización y salud.

El 30 de abril fue elegido como fecha oficial porque, al estar cerca del fin del ciclo escolar, facilitaba que las escuelas organizaran actividades pedagógicas y recreativas para resaltar la importancia de los derechos de los niños.