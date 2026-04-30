El Día del Niño en México es una de las fechas más esperadas y alegres del año, y este 30 de abril la celebración viene acompañada de una dulce sorpresa para toda la familia.

Si buscas un plan de última hora que combine postres deliciosos, regalos adorables y diversión física, la famosa cadena de donas ha lanzado una campaña que no puedes dejar pasar.

Desde el pasado 24 de abril y hasta el próximo 3 de mayo, Krispy Kreme transformó sus sucursales para ofrecer una experiencia completa pensada especialmente en los reyes del hogar.

La promoción central de esta temporada incluye lanzamientos exclusivos, mercancía coleccionable y activaciones físicas en distintas ciudades del país, incluyendo la ciudad de Guadalajara.

Donas Pukas Lokas y peluches Snackles: el combo perfecto

Para esta gran celebración, la marca introdujo las nuevas Donas Pukas Lokas, una creación diseñada específicamente para capturar el sabor divertido y vibrante del Día del Niño.

Estas donas de edición especial destacan por estar cubiertas con chochitos aciditos, creando un contraste perfecto en el paladar con la suavidad inigualable que caracteriza a la marca.

Es el postre ideal para compartir en familia, celebrar con los amigos del colegio y ponerle un toque de color a la tarde de este jueves de festejo.

Pero la comida no viene sola. Este día especial está pensado para que los niños hagan nuevos amigos con los tiernos Snackles Krispy Kreme.

Se trata de peluches sorpresa extra suaves y apretujables, ideales tanto para dar un regalo inolvidable como para consentir a los coleccionistas de todas las edades.

¡Hoy celebramos a los niños, chicos y grandes de todas las familias! ��✨ ¡Feliz Día del Niño! ��



Hazlo aún más especial con:

�� Dona Pukas Lokas cubierta de chochitos acidulces

�� Snackles Krispy Kreme sorpresa de Ajolote y Capibara



Ven con tus amigos, comparte y disfruta… pic.twitter.com/W27CUMv78n— Krispy Kreme México (@krispykrememx) April 30, 2026

¿Cómo conseguir los peluches de Capibara y Ajolote?

La colección de peluches cuenta con dos modelos diferentes que actualmente son la máxima tendencia en redes sociales: el simpático Capibara y el icónico Ajolote.

Ambos personajes vienen en un divertido formato de bolita sorpresa, lo que añade un toque de misterio y emoción al momento de abrir el regalo.

Para llevarte uno a casa, la dinámica es muy sencilla y se adapta perfectamente a lo que vayas a consumir con tu familia durante el festejo:

En combo: Compra cualquier paquete de donas en sucursal (ya sea tripack, media docena o la docena completa para compartir).

Costo adicional: Agrega solo $175 pesos a tu cuenta final y llévate tu bolita sorpresa con el peluche

Compra individual: Si solo quieres el peluche sin las donas, puedes adquirirlo de manera individual por $249 pesos.

Toma en cuenta que estos artículos de colección están disponibles por tiempo limitado y hasta agotar existencias, por lo que te sugerimos apresurarte a tu sucursal más cercana.

Para conocer todos los términos, condiciones y detalles de la promoción, puedes visitar el sitio oficial en https://www.krispykreme.mx/diadelnino2026/

Inflables y talleres: sedes y horarios para festejar en familia con Krispy Kreme

Si estás buscando un plan completo para festejar en familia a los peques, las actividades físicas gratuitas son el complemento ideal para esta tarde.

La marca ha instalado inflables especiales en tiendas seleccionadas para que los niños vayan, convivan y brinquen de felicidad con sus donas del Día del Niño.

Para nuestros lectores en Jalisco, la cita imperdible de hoy jueves 30 de abril es en la sucursal de Gourmetería, en un horario de 1:00 PM a 6:00 PM.

Si te encuentras en otras partes de la República Mexicana, aquí te compartimos la agenda completa de los inflables para hoy y los próximos días de asueto:

Jueves 30 de abril:

Gourmetería, Gdl. — 1 a 6 PM

Teatro de Donas Interlomas — 1 a 6 PM

La Cúspide Lomas Verdes — 12 a 8 PM

Walmart Las Torres, Mty — 5 a 9 PM

Galerías Chihuahua — 5 a 9 PM

Teatro de Donas Torreón — 5 a 9 PM

Viernes 01 de mayo:

Teatro de Donas Interlomas — 1 a 6 PM

Juriquilla, Qro — 1 a 6 PM

Chedraui Polanco — 1 a 6 PM

Citadella, SLP — 1 a 6 PM

Plaza Fiesta San Agustín, Mty — 5 a 9 PM

Sábado 02 de mayo:

Plaza Satélite — 1 a 6 PM

Américas Morelia — 1 a 6 PM

Citadella, SLP — 1 a 6 PM

Gómez Palacio, Dgo — 5 a 9 PM

Decora tu propia dona este fin de semana

La diversión no termina con los inflables ni con el 30 de abril. Si prefieres una actividad más creativa y manual, el fin de semana habrá una sorpresa adicional.

Acércate al topping bar especial de la marca, donde los niños podrán ser parte de un Taller de decoración de Donas y participar en juegos especiales diseñados para ellos.

También puedes leer: DIY del Día del Niño: así puedes hacer una caja sorpresa para regalar hoy 30 de abril

Esta actividad exclusiva y llena de sabor se llevará a cabo únicamente en la sucursal Krispy Krme de Forum Buenavista los días sábado 2 y domingo 3 de mayo, en un horario de 3:00 PM a 7:00 PM.

No dejes pasar esta gran oportunidad de crear recuerdos inolvidables, disfrutar del sabor único de las Donas Pukas Lokas y celebrar a lo grande a los más pequeños de la casa.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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