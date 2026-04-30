Chapala se alista para un puente con alta afluencia turística

El municipio de Chapala se prepara para recibir una importante afluencia turística durante el próximo puente del 1 de mayo, con una proyección de hasta 45 mil visitantes. Autoridades locales estiman que la ocupación hotelera podría alcanzar el 90% , reflejo del creciente interés por este destino jalisciense.

De acuerdo con el gobierno municipal, encabezado por el alcalde Alejandro Aguirre Curiel, estas expectativas consolidan a Chapala como uno de los puntos turísticos con mayor dinamismo en la región. La combinación de su entorno natural y una oferta recreativa en expansión ha fortalecido su posicionamiento en los últimos meses.

El comportamiento turístico reciente respalda estas previsiones. Durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, el municipio registró una asistencia cercana a los 100 mil visitantes , distribuidos principalmente en sus tres malecones. Esta cifra representa un incremento del 50% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El auge turístico también se ha visto impulsado por la realización de eventos culturales y de entretenimiento. Uno de los más destacados fue la segunda edición del festival “La Fiesta al Estilo Jalisco es en Chapala”, celebrado el fin de semana pasado, que congregó a más de 15 mil asistentes.

Este evento generó una derrama económica estimada en 12 millones de pesos , además de reunir a más de 2 mil bailarines pertenecientes a 100 ballets folklóricos. La magnitud del festival reafirma el papel de Chapala como un importante centro de difusión cultural en el estado.

Ante este panorama, el gobierno municipal reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo la infraestructura turística y promoviendo actividades culturales. El objetivo, señalaron, es ofrecer experiencias atractivas tanto para visitantes como para residentes, destacando la riqueza natural y cultural que distingue a Chapala.

CORTESÍA.

SV