Setran instala mesa de trabajo con choferes de mototaxis en Tlaquepaque

Luego de que choferes de mototaxis denunciaran supuestas cobro de cuotas por parte de algunos funcionarios del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque para poder operar, la Secretaría del Transporte (Setran) informó que ya se instaló una mesa de trabajo con los choferes para poder asesorarlos y acompañarlos en su regularización.

El secretario del Transporte, Diego Monraz Villaseñor, explicó que en estas mesas de trabajo se establecieron tres objetivos: El ajuste o la confirmación del polígono de trabajo, el registro de los conductores y el registro de vehículos.

"Ya empezamos, ya estamos trabajando con ellos, ya tenemos un trabajo paralelo así en el municipio de Tlajomulco y Zapopan y aunque parece un trabajo de mediano y largo plazo hay que hacerlo para evitar que los confundan, que los engañen y los extorsionen quien no tiene atribución en este tema", comentó el funcionario estatal.

Diego Monraz aclaró que no se sancionará a los mototaxis que no están registrados, ya que se trata de una invitación libre a regularizarse por el bien de ellos.

"Les estamos generando la reflexión de la conciencia para que sepan que los polígonos son para no salirse de avenidas o vialidades primarias donde pueden tener algún riesgo de incidente vial y segundo para que tengan un correcto padrón y sepan quienes son los que deben y pueden estar trabajando en este polígono y tercero para que tengan vehículos en mejores condiciones pero es por el bien de ellos más allá de un tema de sanciones", indicó.

El funcionario también dio a conocer que se envió un oficio a la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, en la que le advirtieron de los señalamientos sobre cobro de cuotas y le solicitaron que desista de cualquier intento de regulación sobre el transporte público, al no estar dentro de sus facultades.

"Si el ayuntamiento quiere apoyar en algo a estas personas quizá sea con un incentivo para la renovación de motos, pero no imponiéndoles un chaleco", puntualizó Diego Monraz.

Sin embargo el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque aclaró que no busca regular o pretende reglamentar a los mototaxis ni a ningún tipo de transporte público comunitario, pero sí hizo un llamado a regular este tipo de transporte por parte de Setran.

De acuerdo con la Secretaría del Transporte en la Zona Metropolitana de Guadalajara operan alrededor de 3 mil mototaxis principalmente en los municipios de Tlajomulco, Zapopan y Tlaquepaque.

MF