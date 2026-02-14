Jóvenes terminando de comprar sus ramos de flores; vendedores preparando arreglos florales, cortando, amarrando y acomodando; familias cargando flores, globos, así es como se vive el Día de San Valentín, también conocido como día del amor y la amistad en Guadalajara.

Y uno de los puntos de venta más importantes y concurridos en la capital jalisciense es en el Mercado de las Flores, frente al panteón de Mezquitán donde, como cada año, los comerciantes de flores aprovecharon para impulsar sus ventas en esta fecha tradicional. Y como fecha especial, los precios de las flores se disparan y resultan más costosas, pero eso no impide que haya buenas ventas, principalmente de las rosas que son las que más se venden, dijo Angélica García, vendedora de flores en el mercado.

"Las rosas son lo que más se está vendiendo y anda en un aproximado, un ramo de 50 rosas en $900, ramo de 100 en $1,800, ramo de 150 rosas en $2,900. Es lo que más se vende, la rosa".

El color rojo es el que predomina en el mercado por las rosas de dicho color, pero también el rosa, naranja y el amarillo de los girasoles, las gerberas o los tulipanes.

Carmen, también vendedora en el mercado, comentó que no solo las rosas, sino las gerberas son las que más han incrementado su precio debido a la demanda, ya que se cuentan entre las flores que más se venden.

"Las rosas son lo que más se venden. El de 24 está en $400, las rosas subieron como el doble. La gerbera está muy cara. Ahorita está pieza la ando dando en $50 pesos y cuesta como $20 por muy caro".

Pero el costo no impidió que los románticos como Daniel, se decidieran a adquirir un ramo de flores gerberas, las favoritas de su novia, y qué mejor que regalarlas en un día de San Valentín.

"Me salió en mil pesos, son 20 flores. Son gerberas para mi novia, le gustan mucho de estas. Llevo 2 años. Me costaron más por el día, pero a veces las puedo comprar más baratas, en $600 o $700 pesos".

Nicolás Pelayo, otro comprador joven, también aprovechó la venta de flores y llevó un ramo bastante grande para su novia, dijo que las flores son de calidad y no le costaron tanto. Y ya alista el regalo para entregárselo a su novia.

"Creo que eran como 50 o 60 flores y salieron en $1,600. A comparación de otros lugares, está barato. Sí está más caro que otros días, pero creo que es de los mejores lugares que encontré porque está bonito, está vistoso y medianamente caro; no está caro".

No solamente los jóvenes acudieron a comprar flores, sino que también lo hicieron los hombres de mayor experiencia: Adán, quien lleva ya varios años regalándole flores a su esposa, lo volverá a llevar un ramo a su esposa.

"Se las voy a dar a mi esposa. Costaron $400 pesos, fueron 200 flores. Siempre venimos aquí para los regalos tradicionales, llevo como 15 años".

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco) la venta de rosas crecerá hasta en 25% en el Área Metropolitana de Guadalajara con motivo del Día de San Valentín.

Los productores de Jalisco estiman ingresos por aproximadamente 315 millones de pesos, derivados de la comercialización de alrededor de 300 mil paquetes de rosas, cuya producción inició la última semana de enero y concluirá en la tercera semana de febrero, periodo en el que se registra el mejor precio del año en el mercado ornamental.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB