Los 9 platillos icónicos de Guadalajara, según Taste Atlas, y dónde comerlos

Este sábado 14 de febrero, Guadalajara celebra 484 años tras su fundación y para celebrarlo hacemos un listado con los platillos más icónicos de la región de acuerdo con Taste Atlas, la enciclopedia especializada en temas de gastronomía.De acuerdo con la plataforma, Guadalajara es la mejor ciudad de México para visitar con objetivos gastronómicos sea por sus manjares o por sus bebidas. En ese sentido, los usuarios de Taste Atlas han armado un menú de nueve platillos que son imprescindibles de visita a la ciudad.De acuerdo con Taste Atlas, no te puedes ir de la capital de Jalisco sin haber probado un plato de carne en su jugo, una torta ahogada, un biónico, la birria, el queso fundido y las quesadillas, el caldo tlalpeño y el pozole blanco. Aunque no todas sean comidas típicas tapatías, la enciclopedia digital te muestra en qué domicilios puedes probar estas delicias. A continuación te mostramos el listado.Carne en su jugo con 4.1 estrellasTorta ahogada con 4 estrellasBiónico con 4.1 estrellasQuesabirria con 4.5 estrellasBirria con 4.2 estrellasQueso fundido con 4.2 estrellasQuesadilla con 4.2 estrellasCaldo Tlalpeño con 3.5 estrellasPozole blanco con 3.1 estrellas