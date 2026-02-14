Este sábado 14 de febrero, Guadalajara celebra 484 años tras su fundación y para celebrarlo hacemos un listado con los platillos más icónicos de la región de acuerdo con Taste Atlas, la enciclopedia especializada en temas de gastronomía.

De acuerdo con la plataforma, Guadalajara es la mejor ciudad de México para visitar con objetivos gastronómicos sea por sus manjares o por sus bebidas. En ese sentido, los usuarios de Taste Atlas han armado un menú de nueve platillos que son imprescindibles de visita a la ciudad.

De acuerdo con Taste Atlas, no te puedes ir de la capital de Jalisco sin haber probado un plato de carne en su jugo, una torta ahogada, un biónico, la birria, el queso fundido y las quesadillas, el caldo tlalpeño y el pozole blanco. Aunque no todas sean comidas típicas tapatías, la enciclopedia digital te muestra en qué domicilios puedes probar estas delicias. A continuación te mostramos el listado.

Los 9 platillos icónicos de Guadalajara, según Taste Atlas, y dónde comerlos

Carne en su jugo con 4.1 estrellas

En Karne Garibaldi Santa Tere

Dirección: Calle Garibaldi 1306, Santa Teresita

Torta ahogada con 4 estrellas

En Tortas Toño

Dirección: Tierra de Fuego 3160-2, Providencia

Biónico con 4.1 estrellas

En Naranja Tacos

Dirección: Tierra de Fuego 3160-2, Providencia

Quesabirria con 4.5 estrellas

En Birriería Las 9 Esquinas

Dirección: Avenida Cristóbal Colón 384, Centro Histórico

Birria con 4.2 estrellas

En Birriería Las 9 Esquinas

Dirección: Avenida Cristóbal Colón 384, Centro Histórico

Queso fundido con 4.2 estrellas

En La Chata

Dirección: Av. Terranova 405, Providencia

Quesadilla con 4.2 estrellas

En El Sacromonte

Dirección: Calle Pedro Moreno 1398, Americana

Caldo Tlalpeño con 3.5 estrellas

En La Chata

Dirección: Av. Terranova 405, Providencia

Pozole blanco con 3.1 estrellas

En La Chata

Dirección: Av. Terranova 405, Providencia

