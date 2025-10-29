Con el objetivo de que las y los tapatíos se reapropien del espacio público y se construya comunidad en Guadalajara, la alcaldesa Verónica Delgadillo invitó a la ciudadanía a visitar el Centro Histórico de la ciudad con el festival “Bien de Noche Guadalajara”, un evento que se llevará a cabo el primer sábado de cada mes a partir del 1 de noviembre, y que contará con diversas temáticas y actividades.

El festival tendrá música en vivo, recorridos por museos y templos, conciertos, corredores gastronómicos, culturales, artísticos y deportivos, videomapping, concursos, entre otros. Se llevará a cabo de las 19:00 a las 23:00 horas. Aunque el Tren Ligero concluye su operación a esta hora, la presidenta municipal adelantó que sostendrán diálogos con la Secretaría de Transporte (SETRAN) a fin de sumarse al evento y extender los horarios.

Delgadillo García resaltó que “Bien de Noche Guadalajara” fortalecerá el sentido de comunidad, el turismo y la derrama económica. Destacó que comercios y restaurantes podrán cerrar hasta las 23:00 horas. En noviembre el tema será Día de Muertos, por lo que la alcaldesa invitó a la ciudadanía a acudir disfrazada al Centro de la ciudad.

El festival, impulsado por el Ayuntamiento, se realiza con la participación del Gobierno del Estado, de la iniciativa privada, la Universidad de Guadalajara, la Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde y la Arquidiócesis de Guadalajara.

Esta iniciativa se suma a las actividades de comunidad que ha implementado el Gobierno municipal, como la Vía RecreActiva nocturna, que en su primera edición contó con la participación de 90 mil personas. En tanto, con motivo de la realización de “Bien de Noche Guadalajara” y de la Vía, habrá cierres viales en avenida Vallarta, por lo que se recomienda tomar, como vialidades alternas, las avenidas La Paz y Miguel Hidalgo, así como las calles Eulogio Parra, Liceo y Pino Suárez.

“Va a haber presentaciones artísticas, musicales, juegos, comida deliciosa, ambiente para que vengan a celebrar y que vengan a gozar de la diversidad, la riqueza y la grandeza de las y los tapatíos […]. Tenemos muchas historias que nos atraviesan con nuestro Centro, y vivirlo de noche no tiene comparación. Van a poder gozar de diversión, de música, de arte, de cultura, pero sobre todo de hacer comunidad con sus seres queridos”, dijo la alcaldesa.

Por su parte, el secretario de Cultura estatal, Gerardo Ascencio Rubio, anotó que la dependencia contará con la Cavalleria rusticana, una de las óperas más importantes del mundo, en el festival. Se ubicará afuera del templo de San Sebastián de Analco y tendrá la participación de más de 70 artistas del Coro del Estado de Jalisco.

El presidente de la Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde, Enrique Ibarra Pedroza, destacó la coordinación entre dependencias y la UdeG para llevar a cabo este festival. Subrayó la riqueza arquitectónica e histórica del Centro, y recordó el legado de Fray Antonio Alcalde en la construcción de la ciudad.

Daniela Yoffe, en representación de la rectora general de la UdeG, Karla Planter Pérez, celebró la iniciativa, “que puede cambiar y reconstruir el tejido social. Esas experiencias son únicas, y no todas las ciudades tienen este tipo de iniciativas que se pongan al servicio de la ciudadanía, de la comunidad y, por supuesto, de los universitarios que forman parte de los ciudadanos de Guadalajara”.

Adelantó que el Consejo General Universitario aprobó por unanimidad la creación de la cátedra Fray Antonio Alcalde y Barriga, en la cual se dialogará sobre temas como la cultura de paz y la formación de ciudadanía.

Por último, Luis Enrique Anguiano, representante de la Cámara de Comercio de Guadalajara (CANACO) delegación Centro Histórico, anotó que, además de buscar el incremento en ventas, con el festival esperan “darle vida al Centro Histórico en la noche”. También se busca generar un turismo urbano, generar mayor sentido de pertenencia en el primer cuadro de la ciudad y abrir las calles para el peatón y así conectar negocios.

“Lo más importante es posicionar al Centro como un destino de recreación. ¿Qué ofrecemos nosotros como cámaras y asociaciones? Lo más importante es promover el proyecto”, apuntó.

