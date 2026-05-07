Con un llamado a cerrar filas en torno a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ayer se inauguró la 11.ª Convención Anual de Industriales 2026, en Puerto Vallarta. El evento, que se realiza del 6 al 8 de mayo en Puerto Vallarta, reúne a más de 200 líderes empresariales de todo el país, en industrias clave para el desarrollo de Jalisco y México. Antonio Lancaster-Jones González, presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, consideró que las decisiones que se tomen en los próximos dos meses van a marcar a la industria, ya que México y Jalisco tendrán que competir ante los retos del entorno mundial. “La colaboración entre el gobierno, el sector privado y los trabajadores ya no es un ideal por toda esa colaboración con los sindicatos que ya es una tradición en Jalisco”. "Hoy necesitamos una coordinación real, necesitamos un diálogo abierto y necesitamos decisiones que den certidumbre", dijo.

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El presidente de Industriales Jalisco reconoció la cercanía del gobernador, Pablo Lemus, con el sector productivo de la entidad, lo que refleja los resultados económicos alcanzados hasta este momento. Por otro lado, Alejandro Malagón Barragán, presidente de CONCAMIN, destacó la labor permanente que realiza el Gobierno del Estado en las agendas prioritarias para Jalisco, y la cercanía con el sector empresarial. "Mucho respeto a mi amigo, Pablo Lemus, gobernador de este gran estado, en crecimiento continuo, con una gestión que a los industriales nos tiene muy satisfechos (...) por el foco de crecimiento que le pone en este estado, pensando principalmente en la gente", destacó Malagón Barragán.

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Lemus destaca el papel de Jalisco en las inversiones del país

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó que el Gobierno del Estado trabaja para que Jalisco se consolide como el oasis de las inversiones en México, y como la próxima California mexicana. Afirmó que Jalisco va por el camino correcto, al crecer su actividad económica 14 veces más que el promedio nacional, al cierre de 2025; debido al trabajo coordinado entre el Estado, Federación, Municipios, iniciativa privada y el talento local. Asimismo, señaló que los logros económicos de Jalisco son resultado de hacer un buen gobierno y dar los mejores resultados a las y los jaliscienses. “Estoy concentrado en mi chamba, en ser un gran gobernador para Jalisco, en trabajar con los industriales, en tener un clima de paz laboral”. "Enfocados en nuestra chamba, sin distracciones, entendiendo dónde están nuestras ventajas competitivas", señaló.

Jalisco rompe récord en captación de inversión extranjera

Por otro lado, subrayó que la entidad rompió el récord en captación de inversión extranjera directa (IED), posicionándose en segundo lugar nacional durante el cuarto trimestre de 2025. Además, la entidad presentó un acumulado anual que alcanzó mil 256.22 millones de dólares en IED, lo que representó un crecimiento de 7.83 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior con cifras actualizadas. También resaltó que se logró el récord en nuevas inversiones, con un ingreso de 382 millones de dólares al estado, logrando un crecimiento de 51 por ciento respecto a 2024. "De acuerdo a los datos presentados por Banco de México, Jalisco ha roto su diferencial en el crecimiento económico, comparado con el promedio nacional", expuso Lemus Navarro.

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Jalisco es el primer estado no fronterizo en exportaciones

En exportaciones, afirmó el mandatario estatal, Jalisco logró el récord como primer estado no fronterizo, ingresando al top cinco entre los grandes líderes en exportación; entre otros indicadores favorables , también destacó que Jalisco es segundo lugar nacional en generación de empleos, logrando que uno de cada diez empleos esté en la entidad federativa. Se resaltó que Jalisco logró el liderazgo en materia de competitividad, avanzando seis posiciones, de acuerdo con el IMCO, y ocupando el segundo lugar en registro de patentes a nivel nacional. Respecto a los parques industriales, al cierre de 2025 Jalisco alcanzó un récord histórico de absorción —ocupación de espacios industriales— con 677 mil 906 metros cuadrados, lo que representó una inversión de alrededor de 500 millones de dólares y un crecimiento de 25 por ciento respecto a 2024.

El estado entre los líderes del país en actividades primarias

Como líder agroalimentario, Jalisco ocupa los primeros lugares en actividades primarias, y se expresa con la estadística de que, por cada 100 pesos que genera el campo mexicano, 15 pesos los aporta Jalisco. Se han impulsado 4 mil 662 millones de pesos en infraestructura, apoyos a afectados, fondos solidarios y créditos de primer y segundo piso para PyMEs. En el estado se garantiza la suficiencia energética, certeza jurídica y avances en materia de seguridad, los cuales han sido factores clave en la llegada y crecimiento de inversiones en todo el estado. Además, el principal activo del crecimiento de Jalisco es su gente, por lo que hay una constante formación de talento humano, con 10 mil nuevos ingenieros que se gradúan cada año, y 20 mil más quienes logran sus metas, bajo el respaldo de STEM en la Universidad de Guadalajara (UdeG).

En el estado también se construye uno de los primeros centros del país para el diseño de semiconductores, que estará ubicado junto al Parque de Semiconductores Avanzados de Jalisco. En materia de agua, hay proyectos estratégicos en puerta, como el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara y la ampliación de la Planta Potabilizadora #1, en Miravalle, en el municipio de Guadalajara. Jalisco resalta como el tercer estado que contribuye al PIB turístico, al realizar, por ejemplo, 60 mil reuniones al año entre congresos, convenciones, ferias y exposiciones; también es primer lugar en establecimientos hoteleros, segundo lugar en oferta de habitaciones de hotel y el tercer estado con mayor conectividad hotelera. También se resaltaron las obras públicas y en materia de transporte público que se realizan con motivo del Mundial de Fútbol 2026, las cuales quedarán como un legado para la ciudad y sus habitantes.

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El diputado Miguel Ángel Salim Alle, presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad en la Cámara de Diputados, destacó el liderazgo del mandatario estatal como cimiento para alcanzar logros económicos registrados en esta administración estatal. "Con el gobernador que tienen aquí en Jalisco, como Pablo Lemus, creo que debemos hacer esa sinergia, todos, porque realmente eso es lo que le da fortaleza a nuestro país, escuchar las necesidades de los empresarios", expuso Salim Alle.

Bienvenida a la Convención Anual de Industriales 2026, en Puerto Vallarta

Luis Ernesto Munguia González, presidente municipal de Puerto Vallarta, dio la bienvenida a los líderes presentes en la 11.ª Convención Anual de Industriales y consideró que estos acercamientos fortalecen a Jalisco y México. "Agradecemos, por supuesto, este trascendental evento que se realiza en Puerto Vallarta, y nos enorgullece que Puerto Vallarta sea un punto de encuentro para el intercambio de ideas y la promoción del crecimiento", compartió.

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La Convención de Industriales de Jalisco se celebra desde 2015 y se enfoca en debatir temas de interés para el sector industrial y fomentar el crecimiento y desarrollo de la industria en el estado. La edición 2026 se realiza en Puerto Vallarta, del 6 al 8 de mayo, con la asistencia de cúpulas empresariales, empresarios jaliscienses y funcionarios públicos de nivel federal y estatal. Tiene como misión el impulsar y fortalecer el desarrollo industrial de Jalisco, coordinando a las cámaras del sector y representando sus intereses ante autoridades y organismos públicos y privados.

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