Tlaquepaque y Springfield refuerzan hermandad tras 22 años de unión

El gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque y la ciudad de Springfield, Missouri, en Estados Unidos, reafirmaron su compromiso con el hermanamiento que los une; la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura y su homólogo Jeff Schrag sostuvieron un encuentro para fortalecer los lazos de cooperación, la reunión tuvo lugar en el Centro de Atención al Turista de Tlaquepaque, con el objetivo de continuar el intercambio cultural, comercial y de buenas prácticas de gobierno.

Laura Imelda Pérez Segura enfatizó la continuidad y la importancia de esta relación para ambas ciudades, destacó que el vínculo ha sido fundamental para el intercambio de experiencias y conocimientos mutuos a lo largo de más de dos décadas.

La alcaldesa también expresó su orgullo por ser Tlaquepaque el único Pueblo Mágico en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Agradeció la presencia de la delegación estadounidense y reiteró la disposición para fortalecer los canales de cooperación internacional.

Durante el evento, la munícipe resaltó la riqueza cultural y humana del municipio, incluyendo su gastronomía, el folclor, el talento de sus artesanos, el mariachi y el tequila. Estos elementos son pilares de la identidad tlaquepaquense.

Impulso al intercambio cultural y económico mutuo

El alcalde Jeff Schrag de Springfield, Missouri, manifestó el orgullo de su ciudad por la relación de 22 años con Tlaquepaque. Subrayó que esta amistad se ha edificado gracias a la voluntad de personas clave que han impulsado intercambios culturales y comerciales.

Un momento simbólico del encuentro fue el intercambio de obsequios representativos de cada ciudad. Tlaquepaque entregó una figura de colibrí de vidrio soplado, simbolizando esperanza, por su parte, Springfield obsequió chocolates elaborados por empresas locales.

Se hizo hincapié en la Plaza Springfield, un espacio que simboliza la unión entre las dos ciudades y que es apreciado por turistas y residentes. Este lugar representa un punto de bienvenida para los visitantes y un lazo constante de unión.

Cooperación internacional y visión a futuro del hermanamiento

El hermanamiento entre San Pedro Tlaquepaque y Springfield se formalizó en junio de 2003. Desde entonces, ha funcionado como una relación estratégica que ha facilitado el intercambio de experiencias en diversos ámbitos de gobierno y desarrollo.

Ambas autoridades coincidieron en que este vínculo es una oportunidad para promover proyectos conjuntos. Buscan fortalecer el entendimiento entre sus comunidades y posicionar a sus municipios a nivel global.

La diplomacia local se reafirmó como una herramienta esencial para el desarrollo y la proyección internacional de las ciudades. Este tipo de alianzas permiten un crecimiento mutuo en un contexto globalizado y cambiante.

