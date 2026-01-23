Harfuch y Ernestina Godoy sostienen reunión con FBI; esto trataron

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer a través de un comunicado los detalles de las reuniones que sostuvieron Omar García Harfuch, titular de esta corporación, y Ernestina Godoy, encargada de la Fiscalía General de la República (FGR) con el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel.

Según la SSPC, estas reuniones fueron resultado del mecanismo de entendimiento alcanzado con el gobierno de los Estados Unidos y los acuerdos de cooperación internacional con México .

Además, el funcionario García Harfuch dio a conocer este trabajo desde sus redes sociales. Aseguró que "se desarrollaron en un ambiente de respeto, y se acordó seguir fortaleciendo la coordinación, que ya ha producido resultados concretos".

Lee también: Reportan detención de exatleta canadiense ligado al Cártel de Sinaloa

Harfuch ofreció detalles de la reunión a través de redes sociales. X / @OHarfuch

Detalles de las reuniones

Durante los encuentros, se reconoció el aumento de las operaciones coordinadas para la detención de generadores de violencia y de objetivos prioritarios que impactan a ambos países. Asimismo, se acordó continuar el trabajo coordinado en beneficio de ambas naciones, con pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial.

Las reuniones se desarrollaron en un ambiente de respeto, y se acordó seguir fortaleciendo la coordinación, que ya ha producido resultados relevantes en la detención de objetivos prioritarios . La cooperación se mantendrá y se reforzará el intercambio de información, con el propósito de fortalecer la seguridad de ambos países.

El director del FBI partió hoy rumbo a los Estados Unidos, llevando consigo a dos objetivos prioritarios: una persona de nacionalidad no estadounidense que fue detenida por autoridades mexicanas, y un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente ayer en la Embajada de los Estados Unidos .

Te recomendamos: Registran explosión de maquiladora en Tamaulipas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF