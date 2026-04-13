Autoridades federales dieron a conocer información crucial para miles de familias mexicanas que esperan el apoyo económico de la Beca Rita Cetina, dirigido a estudiantes de primaria. Este lunes, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, confirmó las fechas en las que los beneficiarios recibirán sus tarjetas bancarias, los documentos necesarios para recogerlas y cuándo llegará el primer pago del programa.

Este programa social, que inicialmente comenzó apoyando de manera universal a alumnos de secundaria, ha expandido su cobertura en este 2026 para beneficiar a niñas y niños de los primeros grados de educación básica.

El objetivo principal de esta iniciativa federal es garantizar que los menores de edad cuenten con los recursos económicos necesarios para adquirir uniformes, calzado y útiles escolares antes de regresar a las aulas para el próximo ciclo académico.

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¿Cuándo comienza la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para primaria?

Durante su intervención en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este lunes, León Trujillo informó que la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar —a través de las cuales el dinero se hará llegar a las familias— iniciará el lunes 18 de mayo y se extenderá hasta el viernes 31 de julio.

Para recoger el plástico será necesario que la madre, el padre o el tutor del estudiante presente los siguientes documentos:

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento (copia)

CURP (copia)

Comprobante de domicilio de los últimos seis meses (copia)

También deberá llevar los siguientes documentos del estudiante inscrito:

Acta de nacimiento (copia)

CURP (copia)

Las fechas exactas en las que cada responsable deberá recoger la tarjeta de pagos serán informadas con anticipación por las autoridades correspondientes.

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar —a través de las cuales el dinero se hará llegar a las familias— iniciará el lunes 18 de mayo y se extenderá hasta el viernes 31 de julio. ESPECIAL

¿Cuándo llega el primer pago de la Beca Rita Cetina para primaria?

De acuerdo con el funcionario, será en el próximo mes de agosto cuando las familias de las y los niños registrados en el programa recibirán un apoyo único de 2 mil 500 pesos para la adquisición de uniformes y útiles escolares, previo al inicio del ciclo escolar 2026-2027.

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MB

