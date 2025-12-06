Detienen a hombre señalado por desaparición en Tonalá

La Fiscalía de Jalisco informó sobre la detención de un hombre presuntamente implicado en la desaparición de una persona en el municipio de Tonalá.

La dependencia estatal señaló que se trata de Jesús Ferret “N”, señalado en investigaciones por desaparición cometida por particulares.

El pasado 4 de diciembre, la Fiscalía realizó un operativo en calles de la colonia Los Pájaros, en Tonalá, con el objetivo de lograr su captura.

A Jesús Ferret “N” se le señala por su presunta participación en la desaparición de un hombre, tras hechos registrados el 21 de junio de 2022 en la colonia Residencial Camichines, también en Tonalá.

De acuerdo con las investigaciones, dos personas, al parecer utilizando armas de fuego, sometieron y privaron de la libertad al hombre mientras salía de su domicilio, para después trasladarlo hacia la colonia Ciudad Aztlán, del mismo municipio, desde donde le permitieron llamar a un familiar para exigir la entrega de máquinas, electrónicos y dinero en efectivo.

TAMBIÉN LEE: Inhuman 8 cuerpos sin identificar en Panteón Guadalajara

Días después se perdió comunicación con el teléfono de la víctima y no se volvió a saber de su paradero. Las investigaciones y labores de inteligencia permitieron establecer la posible participación del ahora detenido en el cautiverio y desaparición del hombre.

Tras haberse realizado la denuncia e iniciar las indagatorias, se logró identificar al detenido.

YC