

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) informó que 8 cuerpos de Personas Fallecidas Sin Identificar (PFSI) fueron inhumadas en el Panteón Guadalajara.

Las inhumaciones forman parte del procedimiento que realiza la Comisión de Trabajo para el Acompañamiento y Observación del Proceso que Permita la Inhumación de las Personas Fallecidas No Reclamadas, las cuales se encuentran bajo resguardo del IJCF y que están a disposición de la Fiscalía Estatal como disponente secundario de las mismas.

Los cuerpos fueron inhumados en el panteón tras la conclusión de los protocolos establecidos por la Comisión de Inhumación, las Personas Fallecidas Sin Identificar (PFSI), y aquellas sin reclamar (PFSR), por lo que fueron trasladadas desde el IJCF en sus respectivos ataúdes y depositadas en gavetas individuales dentro del cementerio municipal.

Según el IJCF, cada inhumación se registra y se traza con rigor, se registra la ubicación exacta de cada persona en todo momento. Esto permite su localización en caso de que sean identificadas con posterioridad para ser restituidas dignamente a sus familias.



El IJCF cubrió los gastos generados en el Registro Civil para la expedición de las actas de defunción, así como el costo de los trabajos por parte de los sepultureros del Panteón Guadalajara.

El pasado 27 de noviembre, este medio informó que hay 60 cuerpos o restos de Personas Fallecidas Sin Identificar, con siete o más años de antigüedad resguardados en sus instalaciones en todo el Estado, de acuerdo con información obtenida vía Transparencia.

Entre ellos se encuentran seis cuerpos que tienen entre 11 y 14 años sin ser identificados, lo que evidencia la persistencia de la crisis forense.

AO

