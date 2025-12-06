Una adolescente de 15 años de edad fue rescatada por elementos de la Policía de Guadalajara tras haber sufrido un intento de secuestro virtual.

Los oficiales tapatíos recibieron un reporte a través del C5 Guadalajara de una posible extorsión en curso, esto en la Privada Río Ameca, entre Río La Barca y Río San Juan de Dios. Al llegar al lugar, los elementos policiacos se entrevistaron con la reportante, quien les narró que recibió llamadas en las que le exigían 100 mil pesos para liberar a su hija.

Se desplegó un operativo de búsqueda con las características de la joven y se localizó un documento escrito por la menor, en el que pedía dirigirse a un centro comercial, ubicado en la colonia Atlas-Olímpica. Por lo tanto, los policías de Guadalajara se trasladaron al punto y localizaron a la menor, quien estaba en una llamada con los extorsionadores, por lo que le pidieron colgar de inmediato.

La menor les comentó a los elementos que le habían dicho que su madre estaba privada de su libertad, por lo que le informaron que estaba bien y la llamaron para informarle de la localización de la joven.

La menor fue llevada a su domicilio en aparente buen estado de salud, donde se reunió con su madre. Ambas recibieron orientación de las autoridades competentes para levantar la denuncia correspondiente.

ESPECIAL

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

