Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 7 de diciembre de 2025

El clima en Chapala para este domingo 7 de diciembre determina que estará con muy nuboso con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 14% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 65%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Jueves 11 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Viernes 12 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Sábado 13 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17

Domingo 14 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

