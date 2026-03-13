Detienen a hombre por robo de reloj de alta gama en Prados Providencia

El robo de un reloj de alta gama provocó una intensa movilización policiaca esta tarde en la colonia Prados Providencia.

Personal de la Comisaría de Guadalajara logró la detención de una persona con un arma de fuego que minutos antes había robado un reloj de alta gama a un automovilista en compañía de otra persona que logró darse a la fuga.

Ricardo Neri, comisario de la región 1 de la Comisaría de Guadalajara, explicó que el reporte a la patrulla se dio en los cruces de Quebec y José María Heredia.

Una persona del sexo masculino a bordo de una camioneta Audi color blanco de modelo reciente les informó que minutos antes dos personas lo habían despojado de un reloj Rolex.

Una vez dado el reporte, los oficiales se avocaron a la intervención y lograron la detención de un hombre mayor de edad, a quien le fue asegurada un arma calibre nueve milímetros.

“Se presume que al momento se realiza la persecución; al dar vuelta, uno de los dos sujetos desciende de un vehículo y trata de esconderse en otros vehículos y fue asegurado”, explicó.

El otro asaltante huyó en el vehículo, el cual fue abandonado unas cuadras más adelante.

La presencia de patrullas de diversas corporaciones y de un helicóptero provocó alarma entre los vecinos y automovilistas que transitaban en el lugar.

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YC