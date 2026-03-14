Elementos de la Policía de Guadalajara volvieron a frustrar un intento de secuestro virtual a una estudiante del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara.

Los oficiales, adscritos a la Unidad de Prevención Escolar (UPRES), recibieron el reporte del presunto secuestro virtual de una joven de 18 años, que estaba resguardada al interior de un comercio, esto en el cruce de las calles Morelos y Degollado, en pleno Centro Histórico de Guadalajara.

Por lo tanto, se pidió el apoyo de integrantes del Grupo Libras, quienes acudieron al lugar y observaron a una joven con las características del reporte.

Los elementos se entrevistaron con la estudiante, quien les narró que recibió llamadas telefónicas de un número desconocido, en las que la amenazaron y le pidieron que se moviera de lugar.

La joven, aparentemente en buen estado de salud, fue llevada con su madre, por lo que el secuestro virtual se frustró por la labor de los oficiales.

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AO

