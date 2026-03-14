Se registra incendio forestal en Bosque La Primavera

Un incendio forestal que ya fue controlado se registró dentro del Bosque de La Primavera, informaron autoridades estatales.

En una breve ficha informativa, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) detalló que el siniestro se presentó al interior del Área de Protección de Flora y Fauna del bosque.

La dependencia estatal informó que el incendio fue atendido de manera oportuna por elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, en coordinación con personal de Protección Civil de Zapopan, el OPD Bosque La Primavera y la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Por lo pronto, el incendio forestal fue controlado a tiempo, según detalló la Semadet; de igual forma, las autoridades mantienen labores de control y vigilancia en la zona.

La Semadet recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y se recuerda que está prohibido el uso del fuego en el Bosque La Primavera.

Apenas el pasado 13 de marzo, el OPD Bosque La Primavera informó que durante el año 2025, hubo 53 incendios forestales en el Área Natural Protegida del bosque La Primavera, con daños a mil 967 hectáreas de bosque, con alrededor del 90% de ellos que habrían sido provocados por actividades humanas.

Te puede interesar: Estas son las rutas alternas para evitar los cierres viales por la Copa Zapopan

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB