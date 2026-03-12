Acuerdan Jalisco y Michoacán reforzar seguridad en zonas limítrofes

Los gobiernos de Jalisco y de Michoacán de Ocampo firmaron un convenio de colaboración mediante el cual aplicarán acciones conjuntas que salvaguarden la integridad y el patrimonio de las personas, y contribuyan a la preservación de la paz social en los límites de ambas entidades.

El acuerdo fortalecerá la coordinación operativa, el intercambio de inteligencia y la realización de operativos conjuntos en la región limítrofe entre entidades.

Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, encabezó la firma del acuerdo acompañado por Salvador Zamora Zamora, Secretario General de Gobierno; Roberto Alarcón Estrada, Coordinador General Estratégico de Seguridad y Juan Pablo Hernández González, Secretario de Seguridad.

En representación del Gobierno de Michoacán participaron el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; Raúl Zepeda Villaseñor, Secretario de Gobierno; y José Antonio Cruz Medina, Secretario de Seguridad Pública.

Lemus Navarro destacó que se consolidará el trabajo conjunto entre corporaciones estatales, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, para proteger a la ciudadanía de ambos estados.

"Es muy importante cuidar de nuestras fronteras y cuidar de la seguridad en una lógica de trabajo en equipo, que podamos vigilar, que podamos hacer operativos conjuntos guardando la soberanía propia de cada uno de nuestros estados, pero también buscando los mecanismos que nos permitan tener una coordinación con las Policías Estatales de Michoacán y Jalisco, en coordinación también con las Fuerzas Armadas", afirmó el mandatario Lemus.

También explicó que Jalisco mantiene una estrecha relación con diversas entidades de la República Mexicana, como Michoacán, por lo que la vigilancia en las fronteras estatales resulta fundamental para prevenir actividades delictivas y mejorar la respuesta institucional ante situaciones de riesgo.

Entre las principales acciones del acuerdo destacan el reforzamiento de la presencia de las autoridades de seguridad pública en la zona fronteriza entre Jalisco y Michoacán, así como la realización de patrullajes coordinados, puntos de inspección y despliegues operativos para la prevención del delito.

También se contempla la gestión y colaboración con autoridades federales para la participación de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional en acciones de vigilancia, disuasión y fortalecimiento de la seguridad en carreteras y comunidades de la región.

Se establecerán canales permanentes de comunicación y coordinación operativa entre ambas entidades, con mecanismos de seguimiento y evaluación de resultados.

Además, se impulsarán programas conjuntos de capacitación, profesionalización y actualización para las corporaciones de seguridad pública mediante el intercambio de experiencias, buenas prácticas y conocimientos técnicos.

Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador de Michoacán, señaló que ambos estados comparten una amplia frontera territorial con características geográficas complejas, lo que hace indispensable la coordinación permanente entre autoridades de seguridad y procuración de justicia.

El mandatario michoacano destacó que, además de los vínculos históricos, culturales y productivos que comparten ambas entidades, existe un interés común por fortalecer la seguridad en la región occidente del país mediante acciones coordinadas con el Gobierno de México, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

"La situación es de alto reto, es una situación compleja la que tenemos, pero seguro estoy que podemos avanzar con la firma de este convenio, y efectivamente, creo que lo importante es que nuestras autoridades de Seguridad Pública y Fiscalías de ambos estados tengan esta coordinación para poder lograr mayores despliegues , y que las fronteras no sean un lugar de resguardo donde los delincuentes encuentren alguna laguna legal que aprovechan, sino al contrario, que podamos estar muy bien coordinados e informados", apuntó Ramírez Bedolla.

Las acciones del convenio se aplicarán principalmente en municipios colindantes de ambas entidades.

En el caso de Jalisco, se encuentran Ayotlán, Degollado, Jamay, Jilotlán de los Dolores, La Barca, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, Santa María del Oro, Tecalitlán, Tizapán el Alto y Valle de Juárez.

En Michoacán se incluyen los municipios de Briseñas, Coalcomán de Vázquez Pallares, Coahuayana, Cojumatlán de Régules, Cotija, Jiquilpan, Marcos Castellanos, Tanhuato, Tepalcatepec, Villamar, Vista Hermosa y Yurécuaro.

TAMBIÉN LEE: Gabriela Cárdenas exige garantizar agua de calidad y mayor rendición de cuentas del SIAPA

El convenio de colaboración establece que cada entidad cubrirá los gastos derivados de sus propias operaciones, además de permitir la firma de convenios específicos que definirán programas de trabajo, calendarios de operación y personal asignado para cada acción coordinada.

Con la firma del convenio, los Gobiernos de Jalisco y Michoacán refrendan su compromiso de trabajar de manera conjunta para fortalecer la seguridad regional y contribuir a la construcción de la paz en beneficio de las y los ciudadanos de ambas entidades.

YC