Se incendia chatarrera en La Noria, en Tonalá

El incendio en una chatarrera ubicada en la zona nororiente del municipio de Tonalá ha provocado una importante columna de humo que puede visualizarse desde diferentes puntos en la ciudad de Guadalajara.

Te puede interesar: Se registra incendio forestal en Bosque La Primavera

Autoridades de Tonalá informan que el incendio se registra en la chatarrera ubicada sobre los cruces de las calles La Noria y calle la Vereda, en la colonia la Noria, que está ubicada cerca de la zona de San Gaspar, en el municipio tonalteca.

Hasta el momento, se estima que la chatarrera presenta un área con posibles afectaciones de aproximadamente 200 × 200 metros.

Personal de Protección Civil y Bomberos Tonalá se encuentra en el lugar realizando labores junto con elementos de Protección Civil y Bomberos del Estado, de Tlaquepaque, de Guadalajara y del municipio de El Salto.

CORTESÍA

También puedes leer: Frustran secuestro virtual de estudiante universitaria en el Centro de Guadalajara

Tras más de una hora de labores de combate, las autoridades municipales informaron que el incendio está confinado y sin riesgos de propagación , pero se sigue laborando en el lugar.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

