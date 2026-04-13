Este lunes la Fiscalía General de la República, luego de la visita del pasado viernes a Jalisco, reafirmó que mantiene en curso la investigación relacionada con el predio conocido como Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, donde se llevan a cabo trabajos periciales y de análisis desde marzo de 2025, cuando la institución tuvo conocimiento de los hechos a partir de que el colectivo de búsqueda, Guerreros Unidos, hizo pública la existencia de cientos de indicios hallados en este lugar.

Así lo dio a conocer el titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, quien dijo, las diligencias se han mantenido de manera continua como parte de las acciones impulsadas para el esclarecimiento de lo ocurrido en ese punto, identificado como centro de reclutamiento del crimen organizado.

Colectivos de búsqueda ingresaron con autorización judicial

En ese sentido, recordó que el pasado 10 de abril se permitió el acceso al sitio a integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, "en un ejercicio que contó con autorización judicial y que se llevó a cabo bajo condiciones específicas que delimitaron su participación dentro del predio", especialmente en áreas que ya habían sido intervenidas por personal especializado.

“El pasado 10 de abril se realizó una visita al predio por parte de integrantes de colectivos de búsqueda con la debida autorización otorgada por la autoridad jurisdiccional. Participaron en calidad de observadoras en las áreas previamente procesadas”, dijo a través de un videomensaje.

El funcionario indicó que durante esta diligencia se compartió información sobre los avances alcanzados hasta el momento, sin que ello implicara la modificación del estado en que se encuentran los indicios localizados, ni la incorporación de nuevas acciones de búsqueda dentro del recorrido realizado por los colectivos.

“Sin que se llevaran a cabo actividades de prospección orientadas a la búsqueda de nuevos indicios, sino con el propósito de garantizar la integridad de los indicios y la cadena de custodia”, afirmó Ulises Lara.

Asimismo, señaló que las investigaciones han permitido establecer una posible función del predio dentro de las operaciones de un grupo delictivo, "lo que ha orientado las líneas de trabajo que actualmente se desarrollan tanto en campo como en gabinete por parte de las autoridades federales".

“De las líneas de investigación se desprendió que el rancho Izaguirre era utilizado como un campo de adiestramiento operado por una organización criminal”, recordó.

Añadió que como parte del proceso de investigación se han expuesto a los colectivos avances técnicos a través de especialistas en disciplinas forenses, quienes han dado cuenta del procesamiento del lugar, mientras que agentes del Ministerio Público han informado sobre las actuaciones realizadas dentro de la carpeta correspondiente.

“Mediante una presentación a cargo de una perita en materia de antropología forense se explicaron los avances en el procesamiento del predio, agentes del Ministerio Público proporcionaron información sobre las actuaciones realizadas”, refirió.

Por último, Lara López insistió en que los indicios recabados continúan bajo análisis en instancias periciales federales, de manera paralela a los trabajos que se mantienen en el sitio, y sostuvo que la Fiscalía continuará informando conforme se registren nuevos avances, "en atención a las víctimas y a la sociedad".

“Los indicios localizados continúan en análisis por parte del Centro Federal Pericial Forense. La Fiscalía General de la República reitera su compromiso para el esclarecimiento de los hechos”, finalizó.

MF