El pasado martes, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) anunció que realizará labores de limpieza que afectarán el suministro de agua en la colonia Álamo Industrial de San Pedro Tlaquepaque. Los trabajos comenzarán este 15 de abril a las 22:00 horas .

¿Cuándo terminarán los trabajos del Siapa en Tlaquepaque?

El Siapa estima que el servicio quedará normalizado la tarde del jueves 16 de abril, sin especificar el horario .

Debido a estos trabajos, se presentarán bajas presiones y, en algunos casos, falta de suministro en la colonia anteriormente mencionada. Esta información circuló desde ayer en las redes sociales del Siapa.

Anuncio del Siapa desde redes sociales. X / @siapagdl

¿Cómo solicitar pipas de agua?

En caso de requerir servicio de pipas gratuitas, el Siapa pone al servicio de las y los usuarios el SIAPATEL, con marcación rápida al 073. También se puede solicitar dicho apoyo a través de las redes sociales oficiales del Organismo en X y Facebook (@siapagdl).

Otros trabajos del Siapa en Guadalajara

El pasado 13 de abril, el Siapa informó sobre la conclusión de los trabajos de limpieza y desazolve de 11 sifones ubicados bajo la Línea 2 del Tren Ligero .

Dicha acción forma parte de los trabajos prioritarios del Plan Preventivo Anual 2026 , que busca garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica para evitar complicaciones en el flujo adecuado del agua pluvial, lo que podría incrementar el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias.

Según el organismo, se extrajeron 985 metros cúbicos de material, principalmente de azolve, residuos sólidos y sedimentos acumulados .

El Plan Preventivo Anual 2026 continúa activo; como parte de este, en días pasados se concluyó la limpieza de la presa Las Pintas y del vaso regulador Revolución .

También se mantienen acciones permanentes de mantenimiento y desazolve en siete canales pluviales urbanos, vasos reguladores, 31 cárcamos, 47 pasos a desnivel y 19 mil 500 bocas de tormenta, como parte de una estrategia integral para anticiparse a contingencias y proteger a los ciudadanos durante el próximo temporal de lluvias.

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FF