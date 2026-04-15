El Zoológico Guadalajara compartió nuevas fotografías de Yuji, un bebé mono patas quién reciente fue nombrado en redes sociales como el “Punch mexicano” al al ser comparado con el mono de siete meses Punch, de Japón, con quien comparte una historia de vida similar.

Yuji se encuentra actualmente bajo el cuidado del Centro Integral de Medicina y Bienestar Animal (CIMBA), un hospital veterinario dentro del recinto, debido a que es hijo de una mamá primeriza, quien no sabía cómo cuidarlo.

Debido a lo anterior, las cuidadoras del Zoológico Guadalajara realizan una crianza asistida, en la cual se necesita de la intervención humana para alimentar y cuidar a los bebecitos abandonados o rechazados por sus madres.

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A través de sus redes sociales, el Zoológico Guadalajara compartió el crecimiento de Yuji: “¡Yuji sigue creciendo… y robando corazones!

En tu ZOOLÓGICO GUADALAJARA seguimos cuidando de él; con atención especializada, acompañamiento constante y un equipo que trabaja con dedicación en cada etapa de su desarrollo.

Y puedes venir a conocerlo en CIMBA, nuestro Centro Integral de Medicina y Bienestar Animal. ¡Sé parte de esta historia!”.

Yuji, el “Punch mexicano” del Zoológico Guadalajara

Yuji ha causado sensación en redes sociales debido a que sus cuidadoras le colocaron un peluche de changuito color café, muy similar al del mono de siete meses Punch, de Japón, quien se volvió viral luego de ser rechazado por su madre al nacer y posteriormente maltratado por otros miembros del grupo, aferrándose únicamente a un peluche que le dieron para consolarlo.

El hecho de que Yuji tampoco sea cuidado por su mamá ha generado que sea comparado con Punch; cabe mencionar que al no estar con su madre, se utilizan cobijas o peluches para simular el contacto físico de otro changuito, para que así pueda ser reintegrado de manera más fácil al grupo.

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Yuji, una sensación en redes sociales

El video del Zoológico Guadalajara generó cientos de comentarios, en donde los usuarios se conmovieron de la historia de Yuji y de lo pequeño que se ve.

Con comentarios como: “Este no es Punch, es Poncho de Jesús”, “he visto suficiente, háganlo Gobernador de Jalisco” o “Te quiero mucho Punch pirata”, Yuji continua enterneciendo en redes y actualmente crece en CIMBA para posteriormente reintegrarse con los demás monos patas.

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