Este viernes 28 de noviembre, tras casi cinco días de bloqueos en las carreteras de Jalisco, campesinos y transportistas liberaron las carreteras de Jalisco luego de llegar a un acuerdo con la Secretaria de Gobernación. En un comunicado, se dio cuenta a la población que la Segob se reunió con dirigentes de productores agrícolas y transportistas a nivel nacional. Se les informó sobre los programas y acciones institucionales que aplicará el Gobierno de México en los diferentes estados para atender sus demandas.También se instalaron tres mesas de trabajo; una para abordar las inquietudes que tienen en torno al tema de seguridad en carreteras; otra para aclarar dudas sobre los ordenamientos legales en materia de agua, y la tercera para atender los temas del campo.Los manifestantes se comprometieron a levantar de forma inmediata los bloqueos carreteros que mantuvieron en diversos estados del país para terminar con la afectación al libre tránsito de la población y restablecer el paso de los servicios de emergencia.En días anteriores, se habían mantenido bloqueos en la menos cinco carreteras de Jalisco. Este viernes, las siguientes vialidades han sido liberadas de forma definitiva: