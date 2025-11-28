Este viernes 28 de noviembre, tras casi cinco días de bloqueos en las carreteras de Jalisco, campesinos y transportistas liberaron las carreteras de Jalisco luego de llegar a un acuerdo con la Secretaria de Gobernación .

En un comunicado, se dio cuenta a la población que la Segob se reunió con dirigentes de productores agrícolas y transportistas a nivel nacional. Se les informó sobre los programas y acciones institucionales que aplicará el Gobierno de México en los diferentes estados para atender sus demandas.

También se instalaron tres mesas de trabajo; una para abordar las inquietudes que tienen en torno al tema de seguridad en carreteras; otra para aclarar dudas sobre los ordenamientos legales en materia de agua, y la tercera para atender los temas del campo.

Los manifestantes se comprometieron a levantar de forma inmediata los bloqueos carreteros que mantuvieron en diversos estados del país para terminar con la afectación al libre tránsito de la población y restablecer el paso de los servicios de emergencia.

Comunicado de la Segob tras la reunión con manifestantes. X / @jalisco_sict

Levantan los bloqueos

En días anteriores, se habían mantenido bloqueos en la menos cinco carreteras de Jalisco. Este viernes, las siguientes vialidades han sido liberadas de forma definitiva:

Autopista México-Guadalajara, a la altura de la caseta de cobro de Ocotlán y en el km 402, en el Entronque La Barca

Ramal La Barca-Jiquilpan, km 10

Autopista Guadalajara-Colima, km 87+000, en el entronque con Zapotlán El Grande

Carretera libre La Barca-Atotonilco, km 1+800, en La Barca

Carretera libre Irapuato-Guadalajara, km 159+500, a la altura de Atotonilco

