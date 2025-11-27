La Fiscal Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, dio a conocer este jueves un breve recuento sobre el número de víctimas que han sido extraídas de distintas fosas clandestinas encontradas este 2025 en el municipio de Zapopan, sumando, hasta el corte más reciente, un total de al menos 109 cuerpos.

Refirió que, hasta ahora, la fosa localizada en Arroyo Hondo, y la cual se procesa de la mano de colectivos de familias en búsqueda de sus seres queridos, desde septiembre pasado, suma ya la extracción de al menos 15 víctimas , de las cuales siete se hallan pre identificadas, es decir, se han encontrado coincidencias con víctimas cuyos familiares posiblemente les están buscando, según los cruces de información correspondientes.

Otro de los puntos donde se continúa trabajando, desde febrero pasado, es la fosa clandestina ubicada en el Camino a las Agujas, de donde se extrajeron poco más de 200 bolsas plásticas con restos humanos y otros indicios. De este lugar se tiene un conteo de al menos 62 víctimas, de las cuales 26 han sido ya pre identificadas.

Otra de las fosas donde trabaja la dependencia, en colaboración con colectivos de búsqueda, recordó, es la localizada desde septiembre pasado en Nextipan (rural), de donde se han extraído por lo menos 16 víctimas, cinco de ellas pre identificadas.

En rueda de prensa, Trujillo Cuevas reiteró que, aunque las cifras se han mantenido sin variaciones extraordinarias en los últimos días, el trabajo continúa de forma sostenida en todos los frentes, desde la búsqueda en vida hasta los procesos de identificación forense. Destacó que cada indicio recuperado se analiza de manera exhaustiva para garantizar la integración completa de los expedientes de cada una de las víctimas localizadas.

Otro de los puntos que se mantiene en procesamiento por parte de las autoridades y colectivos es la fosa de la colonia Arenales Tapatíos, localizada en agosto pasado, y de la cual se han extraído ya 16 víctimas, seis de ellas ya pre identificadas.

En general, la Fiscalía Estatal da cuenta de al menos 27 puntos de inhumación clandestina ubicados en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y el interior del Estado, en los que continúa trabajando desde su hallazgo, todas localizadas este 2025.

MB