Los productores de maíz de Jalisco y de entidades vecinas han manifestado creciente inconformidad ante el incumplimiento en la entrega de los apoyos comprometidos. El pasado 15 de febrero venció el plazo establecido para la dispersión del incentivo de 950 pesos por tonelada comercializada —800 pesos correspondientes al Gobierno Federal y 150 pesos al Gobierno Estatal—, sin que hasta el momento se haya concretado el pago.

Ante esta situación, los agricultores han advertido que podrían iniciar movilizaciones a partir de la próxima semana, en señal de protesta por la falta de cumplimiento.

Edgar Ortiz De Santiago, presidente del grupo Amigos por el Campo, advirtió que la situación en el sector maicero se ha vuelto insostenible y que los productores enfrentan un panorama cada vez más complicado ante la falta de comercialización del grano.

"El tema es que tenemos cerca de un millón de toneladas sin comercializarse en Guanajuato, Michoacán y Jalisco y todas esas toneladas si antes de que termine marzo no están comercializadas no podremos apoyar al apoyo de los 950 pesos porque uno de los requisitos para recibir los apoyos es entregar la factura con su comprobante de pago", explicó.

El productor detalló que el próximo lunes asistirían varios representantes de varios estados a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México para que sean atendidos, y en caso de que no sean escuchados, iniciarán las manifestaciones en todo El Bajío y el Occidente del país.

"Les hemos solicitado una reunión para afinar esos temas, pero no hemos tenido respuesta, estuvimos en la Secretaría de Agricultura y quedaron pendientes de instalar mesas de trabajo, pero no han resuelto nada", afirmó.

Actualmente el precio pagado a los productores es de 4 mil 600 pesos a 4 mil 800 por tonelada y tienen un costo de producción de 6 mil 875 pesos por hectárea en promedio.

El costo promedio por hectárea actualmente es de 55 mil pesos con un rendimiento de ocho toneladas por hectárea.

MF