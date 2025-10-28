Martes, 28 de Octubre 2025

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 28 de octubre de 2025

El clima en Chapala para este martes 28 de octubre determina que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 60%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Jueves 30 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Viernes 31 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Sábado 1 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Domingo 2 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Lunes 3 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Martes 4 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

