Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 28 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este martes 28 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 81% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 41%.Miércoles 29 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Domingo 2 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Martes 4 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13