Martes, 28 de Octubre 2025

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 28 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Redacción web

El clima en Guadalajara para este martes 28 de octubre informa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 36%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Miércoles 29 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Jueves 30 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Viernes 31 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Sábado 1 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 2 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Lunes 3 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 4 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

